La Ueb doma Olginate dopo un supplementare

Con le unghie e con i denti. E con le triple di Cassese nel supplementare. La Ueb Gesteco Cividale dà seguito al blitz di Crema superando 93-87 d1ts la Nuova Pallacanestro Olginate davanti a 587 tifosi accorsi in via Perusini. Non male. La truppa di coach Pillastrini la spunta in rimonta.

Dopo essersi ritrovata a -15 sul 14-29 al 9', massimo svantaggio. La rincorsa dura la bellezza di 24' prima che Rota insacchi il 53-51. Il popolo delle Eagles si accende, ma gli ospiti non muoiono mai. Paesano dà il +10 (69-59) al 32', però non è finita. Gli ospiti al 36' rimettono il naso avanti (69-70) e da lì comincia un tira e molla che si trascina fino alla magia di Cucchiaro, dal cuore dell'area, sulla sirena: 79 pari, si va all'appendice dell'overtime. Battistini comincia col piede giusto (83-79), non basta. Bloise insacca il triplone dell'83-84 e allora si erge a protagonista Cassese. Due sue triple (88-84 e 91-87) sono quelle decisive. Le braccia al cielo, alla fine, le alzano capitan Chiera e compagni.

Gesteco Cividale - Agostani Caffè Olginate 93-87 (17-29, 25-16, 21-14, 16-20, 14-8)

Gesteco Cividale: Eugenio Rota 18 (3/3, 2/3), Adrian Chiera 16 (4/8, 2/6), Simone Rocchi 14 (1/3, 4/6), Leonardo Battistini 13 (3/7, 1/4), Gabriele Miani 12 (5/8, 0/1), Alessandro Cassese 8 (1/2, 2/4), Alessandro Paesano 8 (3/6, 0/1), Giacomo Furin 4 (1/1, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Shaka Balladino 0 (0/0, 0/0), Stefano Laudoni 0 (0/0, 0/0), Brenno Barel 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 18 / 20 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Leonardo Battistini 14) - Assist: 19 (Eugenio Rota 10)

Agostani Caffè Olginate: Giacomo Maspero 17 (7/11, 0/4), Giacomo Bloise 14 (1/3, 2/6), Dorde Tomcic 13 (5/6, 1/1), Andrea Negri 11 (2/2, 2/5), Zdravko Okiljevic 9 (3/5, 0/1), Valerio Cucchiaro 9 (3/9, 1/4), Luca Brambilla 7 (2/6, 1/2), Andrea Ambrosetti 5 (1/1, 1/4), Byram Baparape 2 (1/2, 0/0), Alessio Natalini 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Zdravko Okiljevic 8) - Assist: 13 (Giacomo Bloise, Valerio Cucchiaro 3)