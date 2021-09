La Ueb espugna Vicenza e vola a Lignano

La Ueb Gesteco stacca il pass per la Final Eight di Supercoppa LNP in programma a Lignano nel prossimo fine settimana. Per i ducali è decisivo il successo esterno colto per 62-70 (17-22, 36-45, 48-58) a Vicenza, rimanendo in vantaggio nel corso del match per la bellezza di 36’28”. Insomma, è una vittoria meritata quella di capitan Chiera e compagni, che spediscono ancora una volta tre giocatori in doppia cifra, due dei quali capaci anche di una “doppia doppia” come Battistini (14 rimbalzi) e Paesano (12).

Nei quarti di finale di Supercoppa, venerdì alle 21 al palasport di viale Europa, la Gesteco affronterà Agrigento. Proprio come a Rimini, qualche mese fa, nella Final Eight di Coppa Italia.

Civitus Allianz Vicenza - UEB Gesteco Cividale 62-70 (17-22, 19-23, 12-13, 14-12)

Civitus Allianz Vicenza: Fabrizio Piccone 15 (3/6, 3/11), Alessandro Cecchetti 14 (6/13, 0/0), Andrea Mazzucchelli 10 (2/6, 1/5), Marcello Piccoli 10 (3/4, 0/0), Andrea Petracca 4 (0/2, 1/2), Piergiacomo Rigon 4 (2/4, 0/1), Fabio Sebastianelli 3 (1/4, 0/0), Nicola Bastone 2 (0/1, 0/2), Raphael Chiti 0 (0/2, 0/4), Matteo Visentin 0 (0/0, 0/0), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 40 10 + 30 (Alessandro Cecchetti 13) - Assist: 11 (Fabio Sebastianelli 4)

UEB Gesteco Cividale: Alessandro Paesano 16 (4/7, 1/3), Leonardo Battistini 13 (2/5, 1/3), Eugenio Rota 10 (1/2, 2/7), Adrian Chiera 9 (2/7, 1/5), Stefano Laudoni 9 (4/7, 0/4), Gabriele Miani 6 (1/2, 1/1), Simone Rocchi 5 (1/1, 1/6), Daniel Ohenhen 2 (1/2, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/1, 0/1), Mattia Gattolini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 26 - Rimbalzi: 46 12 + 34 (Leonardo Battistini 14) - Assist: 11 (Eugenio Rota, Adrian Chiera 4)