La Ueb presenta a Cividale la campagna abbonamenti

“La nostra filosofia è ben definita: fare basket per regalare emozioni, senza fermarci mai”, scrive in una nota la Ueb. “Abbiamo tenuto botta arrivando a pochi minuti da un traguardo fantastico, in era Covid ci siamo tuffati in una nuova avventura mettendoci esperienza e un pizzico di sana follia. Abbiamo un sacco di idee da sviluppare. Abbiamo colorato il PalaGesteco di giallo facendo entusiasmare un territorio intero”.

“Perché il territorio è la nostra dinamo. E a tutti gli appassionati del territorio vogliamo dare l’opportunità di venire a tifare al PalaGesteco in sicurezza. Per questo motivo abbiamo studiato una campagna abbonamenti che sarà presentata domani, sabato 28 agosto, alle 12, in piazza Paolo Diacono nel cuore di Cividale, all’interno della kermesse Mittelfest. Perché noi vogliamo stare in mezzo alla gente. Coi nostri tifosi e i nostri sponsor”, conclude la nota della Gesteco.