La Ueb suona la quinta, espugnato il PalaGozzano

Dopo una gara agonisticamente molto accesa, le Eagles di coach Pillastrini si aggiudicano la quinta vittoria di fila battendo a domicilio l'UBP Guerriero Padova per 68-76.

Priva del febbricitante (ma negativo a diversi tamponi) capitan Fattori, con Chiera appena sfebbrato (stesse ragioni) e con solo un paio di allenamenti sulle spalle; dopo aver salutato, venerdì, Pietro Agostini che ha scelto di accasarsi a Cesena per avere più minutaggio ma dopo un'intera settimana di lavoro con la squadra, i blu hanno iniziato con grande attenzione la gara. Di fronte una UBP agonisticamente accesa, che conduce la gara punto-a-punto fino alla prima schiacciata di Leo Battistini (10-9 al 4'). Primo strappo ducale al 5'34'' grazie ancora a Battistini e Rota, doppiato dopo 6'40'' (16-13). un 1 / 2 ai tiri liberi di Enrico Micalich (ottimo il suo impatto sulla gara, specie in difesa) porta la UEB sul +4, impattato al 9' da Chinellato; errori di mira all'ultimo minuto, periodo che si chiude 17 pari.

Nel secondo quarto la Gesteco cerca ancora di allungare (+4 al 12' grazie a Ohenhen); un gioco da tre punti di Chiera consegna 6 punti a metà quarto (25-19), con vantaggio che diventa di sette lunghezze con una tripla di Battistini al 17' (30-23). Le Aquile fanno un po' a pugni con i tiri liberi, ma una tripla di Chiera porta 9 punti di vantaggio al 17'50'' (34-25). Campiello e Cecchinato accorciano, ma a 9'' dalla fine la seconda schiacciata, in contropiede, di Leonardo Battistini produce un primo tempo che finisce 36-31.

Il solito, difficile terzo periodo ducale si apre 0-5 grazie a Cecchinato, che impatta; Hassan mette la tripla del nuovo vantaggio, ma Chinellato serve il sorpasso al 23'32'' (40-39). Al 25' ancora Cecchinato, e poi Bruzzese, mettono due triple che significano massimo vantaggio Guerriero (48-41). Miani accorcia con una tripla, Bruzzese realizza un tiro dall'angolo corretto dall'angolo della struttura, facendo credere che gli Dei della pallalcesto siano, oggi, benevoli con i padroni di casa (50-44 al 26'23''): Daniel realizza da sotto con un fallo chiamato a Mamoudou che scatena coach Calgaro che si prende il primo tecnico della sua gara; il libero segnato da Chiera accorcia a -3 per la Gesteco (27'06''). Ottanta secondi senza realizzazioni, poi Chiera mette un libero per il -2. Mamoudou tiene a distanza i friulani, terzo quarto che si chiude 52-50 Guerriero con un parziale che dice 21-14 per i patavini.

Il quarto decisivo dice la verità: la Gesteco alza gli scudi difensivi e per gli attacchi del nervosissimo Andreaus e soci è notte fonda. In attacco si mette in moto Chiera, dopo 90' Cividale conduce 55-52. Al 32' un fallo antisportivo piuttosto discutibile di Cecchinato su Battistini fa esplodere gli invitati locali sugli spalti; coach Calgaro protesta (peraltro in maniera piuttosto civile): viene espulso e deve essere portato fuori dal campo. Leo mette tre tiri liberi (58-52 Gesteco), Chiera difende alla grande stoppanfo Campiello e rubandogli la palla sull'azione successiva, transizione per Cassese che mette un tiro pesante, assistito da Rota, di importanza fondamentale (61-52 Cividale al 33', timeout chiamato da Guerriero). Dopo 3'20'' primo canestro biancorosso nel quarto, ad opera del solito Cecchinato. Al 35'15'' fallo in attacco fischiato a Padova, si scatena di nuovo la protesta dellapanchina, espulso anche il vice di Calgaro e direzione affidata al terzo assitente. A 5' scarsi dalla fine +13 Gesteco (67-54) con due serie di tiri liberi griffati Chiera. Sul -15 Cecchinato trova un'altra tripla, ma un arcobaleno di Miani riporta i suoi a +14. La tripla di Chiera al 37'25'' dopo un suo rimbalzo difensivo sa tanto di missione compiuta (74-57); di lì in poi spazio ai giovanissimi friulani (Londero, Micalich, Minisini, Ohenhen in campo contemporaneamente assieme a Cassese) e passivo che si addolcisce per i locali: Gesteco vince 76-68 alla fine.

Missione compiuta per la truppa del Pilla, che sabato sera contro San vendemiano si gioca il primato nella prima fase di questo campionato e la qualificazione alle F8 di coppa Italia. La Tramarossa, infatti, vince a Mestre e continua a rimanere appaiata ai ducali con 9 vinte e 4 perse. Sarà una grande sfida, tutta da godere.

GUERRIERO UBP PADOVA - UEB GESTECO CIVIDALE 68 - 76 (17-17; 14-19; 21-14; 16-26)

GUERRIERO UBP Padova: Zocca, Tognon, Chinellato 7, Cecchinato 19, Borsetto 2, Coppo N.E., Cazzolato 2, Andreaus 2, Campiello 18, Bombardieri N.E., Mamoudou Dia 6, Bruzzese del Pozzo 12

Tiri da due punti 22/40; tiri da tre punti 6/27; tiri liberi: 6/9 – Rimbalzi: 38 (12+26) – Assist: 17

UEB Gesteco Cividale: Ohenhen 8, Chiera 18, Cassese 7, Rota 10, Battistini 22, Hassan 3, Minisini, Pittioni N.E., Micalich 3, Miani 5, Londero, Furin N.E.

Tiri da due punti 19/41; tiri da tre punti 6/19; tiri liberi 20/25 – Rimbalzi: 37 (11+26) – Assist: 13