La Women Apu batte in trasferta il Carugate

La prima trasferta della Delser Women Apu si conclude con un successo sul Blackiron-Rentpoint.it Carugate. Il risultato finale è stato di 58-75 con le friulane che dal secondo quarto hanno indirizzato sempre di più dal loro lato l'inerzia della gara, raggiungendo il massimo vantaggio di +20 nel terzo e nel quarto periodo. Di seguito è riportata l'analisi della partita espressa dal coach Massimo Riga.

“Sono soddisfatto della vittoria. A inizio campionato le partite sono tutte difficili perché non si può valutare il percorso delle altre formazioni e conoscere bene gli equilibri interni alla nostra squadra. Oggi, il primo quarto non è partito brillantemente soprattutto perché le avversarie sono state molto efficaci con i tiri da fuori. Alla fine, ci siamo rimessi in carreggiata e abbiamo corso. Le avversarie a fine primo tempo erano già un po' in debito di ossigeno e questo ci è stato di aiuto. Nel terzo periodo però abbiamo un po' mollato: troppi errori e troppe palle perse (23 in tutto per Udine). Posso accettare che qualche palla possa venir persa quando vogliamo correre e magari acceleriamo la manovra, ma non in altre occasioni. Questo è un aspetto su cui voglio lavorare ancora; i passaggi a vuoto non mi piacciono. C'è tanto da fare e da migliorare. La squadra sta giocando con rotazioni di dieci giocatrici e vengono offerti minuti a tutte, ma vorrei qualcosa di più: nella partita di stasera abbiamo messo a referto 75 punti, ma ne potevamo fare molti altri. Forse abbiamo subito anche un po' troppi canestri. Dobbiamo lavorarci. Nella prossima settimana ci prepareremo per affrontare la prossima trasferta a Mantova”.

Blackiron-Rentpoint.it - Delser Women Apu: 58-75

Blackiron-Rentpoint.it. Baiardo 8, Meroni 4, Diotti 5, Grassia 3, Tulonen 24, Farino 4, Marino, Nespoli 4, Usuelli, Lavezzi 6, Canova, Andreone. Coach Luigi Cesari.

Delser Women Apu. Molnar 3, Turel 19, Missanelli 16, Da Pozzo 6, Mosetti 9, Buttazzoni, Giordano 3, Blasigh 5, Tobou, Braida, Lizzi 12, Pontoni 2. Coach Massimo Riga.