La Women Apu ingaggia Giorgia Bovenzi

Prosegue senza sosta il lavoro di consolidamento della prima squadra della Women Apu Libertas Basket School Delser Udine in vista del campionato di serie A2 2022/23. Il sodalizio friulano ha appena definito l’ingaggio di Giorgia Bovenzi, playmaker classe 2002, proveniente dal Basket Capri.

La ventenne regista di Aprilia ha concluso la passata stagione in A2 con la divisa delle isolane con 13,6 punti e 3,1 assist di media a partita, nella stagione del suo esordio nella seconda serie nazionale. Bovenzi ha in bacheca il titolo europeo Under 16, conquistato a Kaunas nel 2016 vestendo la maglia della Nazionale. Nel 2021 ha giocato anche il Mondiale Under 19, in Ungheria, in squadra con Anna Turel.

“Sono contenta di far parte della Women Apu Delser quest’anno - le prime parole di Giorgia Bovenzi -: non vedo l’ora di conoscere l’ambiente e le persone e di toglierci qualche soddisfazione assieme”.

Con i colpi, già messi a segno, di Angelina Michele Nadine Turmel, Alice Gregori e Bovenzi, la conferma di coach Massimo Riga e le prossime mosse di mercato che saranno annunciate a breve, il sodalizio del presidente Leonardo de Biase dimostra con i fatti di volersi presentare, al via del campionato 2022/23, con idee chiare e una fisionomia di squadra solida e precisa.