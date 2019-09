L'Apu si presenta al Terminal Nord

Conto alla rovescia per la prima partita della Supercoppa Lnp che vedrà impegnata l’Apu Old Wild West domenica 8 settembre alle 18 a Cividale del Friuli contro Ferrara. La squadra, guidata dal coach Ramagli, metterà in campo anche nuovi acquisti made in Usa come TJ Cromer, soffiato alla concorrenza di team italiani ed europei di prima fascia. Per conoscere la formazione, l’appuntamento è per sabato mattina alle 11 al Parco Commerciale Terminal Nord, partner dell’APU-OWW.

Squadra e nuove divise saranno presentate ufficialmente alla vigilia della prima gara ufficiale. Dopo il successo della campagna abbonamenti, presentata al Parco Commerciale e che ha visto l’Officina dello Sport come rivenditore unico per il rinnovo delle tessere in prelazione e punto vendita per i biglietti, il Terminal Nord ospita anche la presentazione ufficiale dei bianconeri a media, istituzioni, sponsor e tifosi. Saranno presenti il general manager Davide Micalich, i giocatori con le nuove divise, il presidente Alessandro Pedone, gli sponsor e l’immancabile mascotte Patrick.

Al termine della conferenza stampa, ci sarà un momento conviviale, un’occasione per conoscere i giocatori e i nuovi acquisti.