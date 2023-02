Lara Della Mea ottava nello slalom mondiale

Una strepistosa seconda manche consente a Lara Della Mea di piazzarsi ottava nello slalom dei Mondiali di Courchevel-Meribel in quella che possiamo considerare senza dubbio la migliore gara della sua carriera, visto che non era mai entrata nelle 15 in Coppa del Mondo.

Pettorale 35, la tarvisiana si era qualificata per la seconda manche con il 26° tempo, recuperando molte posizioni nella seconda parte di gara e chiudendo a 2″32 da Mikaela Shiffrin. Era a 35 centesimi dalla top 20 e a 45 dalla top 15.

Nella seconda manche ha regalato spettacolo, recuperando la bellezza di 18 posizioni grazie al miglior tempo parziale. Mai in questa stagione una slalomista azzurra era entrata nelle 10 in Coppa del Mondo. Solo applausi per la nostra Lara!

Vittoria a sorpresa per la canadese Laurence St-Germain, con Shiffrin seconda a 0″57 e la tedesca Lena Duerr bronzo a 0″69. Della Mea ha concluso a 1″19, a mezzo secondo esatto dalla medaglia.

“Sono contentissima – ha detto a fine gara la tarvisiana, cresciuta nello Sci Cai Monte Lussari, – e per me è un’emozione grande fare un risultato del genere ai Mondiali. Siamo sulla strada giusta, abbiamo lavorato bene e si vede. Bisogna continuare così anche in futuro perché credo che potremo raggiungere dei buoni risultati. Sono contenta anche perché faccio punti e posso migliorare il pettorale di partenza, altra cosa importante”.