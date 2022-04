Le assenze non fermano Prata, che condanna Bologna

Tre punti alla fine di una vera battaglia che ha fatto andare sulle montagne russe il pubblico del PalaPrata. Una situazione di emergenza gestita benissimo dai ragazzi di Boninfante costretti a giocare con un modulo di gioco che vedeva per necessità giocatori fuori ruolo. Geetit Pallavolo Bologna ha combattuto fino alla fine, uscendo tra gli applausi del Palaprata dopo un match che per i felsinei è significato matematica retrocessione.

Sestetto forzatamente rivoluzionato per la Tinet che alle assenze “storiche” di Gambella e Dal Col deve aggiungere quelle last minute di Novello (lombalgia) e capitan Bortolozzo (fastidio al ginocchio). Di conseguenza coach Boninfante vara una formazione con tre schiacciatori (Yordanov/Porro/Bruno) con Baldazzi che quando è in prima linea giostra a centro rete e quando è in seconda attacca da opposto. I gialloblù partono concentratissimi e si portano sul 5-1 grazie a due attacchi di Yordanov e due ace di Porro. La Geetit si assesta e addirittura si porta al comando con un ace di Maretti: 8-9. Baldazzi fa vedere di saper schiacciare fortissimo anche da centro: 11-9. La partita si gioca da questo momento punto a punto con le squadre che faticano ad ottenere break point. Ci riesce la Tinet con un doppio attacco consecutivo di Bruno 23-21. Un errore al servizio consegna a Prata due set point sul 24-22. Maretti annulla il primo, ma poi Spagnol sbaglia l’attacco e il set si conclude sul 25-23.

Parte bene anche nella seconda frazione la Tinet che si porta avanti sul 9-7 dopo una pipe di Yordanov. Prendono il largo ii gialloblù quando un muro dello schiacciatore bulgaro annienta Maretti e costringe Coach Asta a chiamare time out sul 15-10. La Tinet si scioglie e riesce a mantenere con attenzione il vantaggio accumulato. Boninfante fa una magia servendo una super senza muro a Manuel Bruno. Il ragazzo di San Lucido ringrazia e conquista il primo di molti set point schiantando la palla nei tre metri. Baldazzi sbaglia la battuta ma viene imitato da Maretti e il parziale si conclude sul 25-17.

La riapre Bologna, ma la Tinet può recriminare per non aver gestito al meglio un succoso vantaggio di quattro punti sul 20-16. Vantaggio costruito a metà set su un turno di servizio di Baldazzi che ha permesso ottimi contrattacchi centrali con Katalan e in quattro con un ispirato Yordanov.Arrivati sul 20-16 entra in scena un ispirato Maretti, al quale da una fondamentale mano l’opposto Spagnol. Bologna si porta al set point sul 22-24 ma poi la Tinet pareggia grazie ad un errore in battuta di Maretti e un muro di Bruno. Si gioca punto a punto. Si utilizza anche il videocheck per decidere un punto complicato. E’ il set point per gli emiliani che la chiudono con un muro su Yordanov: 25-27.

Parte fortissimo la Tinet nel quarto set decisa a non lasciare ulteriore strada ai bolognesi. Si vola sul 13-7. Gli ospiti si rifanno sotto con Spagnol: 15-11. Ace di Baldazzi e mani fuori di Bruno: 20-12. Un muro di Boninfante manda la Tinet sul match point: 24-16. De Giovanni, entrato un paio di turni prima per Katalan, sbaglia la battuta e dall’altro lato del campo si porta al servizio Dalmonte che ci resta fino al 25-21 finale, stoppando la sua grande serie con un errore diretto.

Adesso i ragazzi di Boninfante sono attesi all’ultimo turno di regular season a Belluno, attendendo anche i risultati dello scontro diretto tra Grottazzolina e Pineto.

TINET PRATA – GEETIT BOLOGNA 3-1 (25-23, 25-17, 27-25, 25-21)

TINET: Baldazzi 9, Katalan 8, Dal Col, Pinarello (L), Yordanov 21, Gambella, M. Boninfante 4, Bruno 15, De Giovanni, Rondoni (L), Bortolozzo, Gaiatto, Novello, Porro 13 . All: D. Boninfante

GEETIT: Soglia 3, Maretti 18, Bonatesta, Venturi, Cogliati, Ghezzi (L), Faiulli 4, Zappalà, Marcoionni 7, Dalmonte 8, Spagnol 16, Trigari. All: Asta

Arbitri: Giglio di Trento e Lorenzin di Vicenza