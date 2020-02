Le campionesse dello sci alpino a Tarvisio

In occasione della presenza della nazionale femminile italiana di sci alpino a Tarvisio da oggi al 14 febbraio, per una serie di allenamenti sulle piste della Valcanale in vista delle gare di Coppa del mondo di Kranjska Gora in Slovenia in programma il 15 e 16 febbraio (gigante e slalom), PromoTurismoFvg, l’ente regionale che gestisce i sei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia, organizza il “Welcome day. Il Friuli Venezia Giulia saluta le campionesse italiane dello sci alpino”.

Al termine dell’allenamento, le azzurre riceveranno il saluto ufficiale da parte delle autorità del Friuli Venezia Giulia e saranno disponibili per eventuali interviste da parte dei media presenti. L’appuntamento è per mercoledì 12 febbraio, alle 12, accanto alla partenza della seggiovia Nuova Tarvisio, a 100 metri dalla scuola sci, zona campi Duca D'Aosta. Un'ottima opportunità anche per i turisti e gli appassionati degli sport invernali, che potranno ammirare da vicino le fuoriclasse e campionesse della valanga rosa.