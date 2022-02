Le farfalle dell’Asu non tradiscono le aspettative

Volano alte le farfalle dell’Associazione Sportiva Udinese che, nella prima prova del campionato di serie A, si sono guadagnate un bellissimo quarto posto nella classifica generale, con 108.700 punti, piazzandosi dietro Raffaello Motto Viareggio (115.950), Fabriano (114.450), San Giorgio 79 Desio (113.950).

In pedana al palazzetto dello sport di Cuneo sono scese Tara Dragaš al cerchio, Isabelle Tavano alla palla - entrambe jr - Elena Perissinotto alle clavette - al suo debutto in A1 e al primo anno come senior - e Alexandra Agiurgiuculese al nastro, l’aveire dell’Aeronautica Militare tesserata Asu che si allena al centro Federale di Desio.

"Dalle prove fatte in pedana speravo che le ragazze andassero ancora meglio – ha sottolineato Spela Dragaš che allena la squadra bianconera assieme a Magda Pigano, Carlotta Longo e il supporto della coreografa Laura Miotti -. Tara e Isabelle, in particolare, avevano svolto il loro esercizio senza alcuna sbavatura. In campo gara, però, entrambe hanno perso l'attrezzo a esercizio praticamente finito. É stato un vero peccato".

La piccola Dragaš ha però fatto il sognare il pubblico di La7.it dove è stato possibile vedere tutta la competizione: "Nonostante il grave errore – ha precisato l’allenatrice - sono felice che Tara abbia ottenuto il secondo migliore punteggio (30.650) al cerchio dietro la russa Dariia Sergaeva che l'ha superata di un soffio (30.950) ma, soprattutto, che si sia pizzata davanti a campionesse senior di categoria come Pridannikova, Tagliabue e Bardaro, nonché davanti alla campionessa junior Alice Taglietti. Questo significa che il suo programma rende bene e che abbiamo ancora molto da aspettarci".

Anche Tavano con la sua eleganza ha tenuto incollati i telespettatori, peccato qualche errore dovuto, con ogni probabilità, all’emozione: "Isabelle dal canto suo, con punti 25.800, continua a dimostrarsi una delle più promettenti atlete dell'Asu. Ha fatto un grande lavoro con le difficoltà e le musiche nuove, quindi è più che promossa".

Ma la vera scoperta che ha fatto entusiasmare il palazzetto è stata Perissinotto, concentrata e determinata, ha eseguito un ottimo esercizio: "La più grande e piacevole sorpresa è stata però la nostra debuttante in serie A1, Elena Perissinotto, che con 27.800 ha ottenuto grandissimo secondo punteggio fra le clavette (prima di lei solo Chiara Puosi con 28.450). Sono orgogliosa di lei, per quanto è riuscita a fare all’evento più importante, concentrandosi e facendo vedere alla giuria e al pubblico il meglio di sé".

Agiurgiuculese, con un nuovo esercizio al nastro, ha compiuto diversi errori che le hanno fatto raggiungere un punteggio di 24.450. Quella in Piemonte era però solo la prima prova per le farfalle bianconere, seguiranno infatti Bari (5 e 6 marzo), Napoli (26 e 27 marzo) e Torino (30 aprile e 1° maggio). Ora la squadra bianconera deve tornare al lavoro: "Nelle prossime settimane dobbiamo ancora lavorare sulla sicurezza, affinché le ragazze possano portare in gara le stesse esecuzioni che sono capaci di fare in allenamento", ha chiuso Dragaš.

Entusiasta anche il commento di Nicola Di Benedetto, il direttore generale dell'Asu, presente in campo gara a Cuneo: "Sono davvero felice per le prove delle ragazze. Peccato per gli errori commessi da Isabelle, che l’hanno inevitabilmente penalizzata nel punteggio, ma al di là di questo, ha dimostrato una diversa maturità nella gestione della pedana, è cresciuta molto dallo scorso anno. Tara ha fatto vedere a tutti quello che noi già sapevamo. Elena ha fatto una gara magnifica, i suoi grandi sacrifici sono stati ripagati, pensare che era la sua prima volta in A1 è stato emozionante".