Le gigantiste azzurre sulle nevi del Fvg

La pista Zoncolan 1 continua a ospitare i grandi campioni dello sci alpino: dopo l’italiano Filippo Della Vite e l’atleta di punta della squadra slovena, Žan Kranjec, il 28 dicembre, oggi è stata la volta delle atlete italiane, tra cui Marta Bassino e Federica Brignone.

In questi giorni, infatti, le gigantiste azzurre sono impegnate in una serie di sessioni di allenamento in vista del prossimo fine settimana in cui la Coppa del Mondo farà tappa a Kranjska Gora in Slovenia.

Su un tracciato preparato perfettamente dai tecnici della nazionale italiana e dello staff di PromoTurismoFvg, Bassino, Brignone, Asia Zenere, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Elisa Platino e Laura Steinmair hanno svolto un’intensa preparazione.

La piemontese Bassino, leader della classifica di Coppa del Mondo di gigante ha dimostrato di essere in grande forma e pronta per le gare slovene. Sulla Podkoren di Kranjska Gora Marta ha dominato due anni fa con una doppia vittoria, salendo nuovamente sul podio anche nella passata stagione, conquistando il terzo posto. Per Brignone, vincitrice della Coppa del Mondo assoluta nel 2020 le gare in Slovenia potrebbero rappresentare la svolta della stagione con la conquista di un podio o una vittoria.

Oltre alle azzurre, in questi giorni, hanno programmato una serie di allenamenti sullo Zoncolan anche alcune atlete slovene, bulgare e polacche.

A portare i saluti alle squadre, alle quali sono stati consegnati i welcome kit con i gadget “Io sono Friuli Venezia Giulia”, è stato il responsabile del polo di Ravascletto-Zoncolan, Osvaldo Tavosanis.

Le squadre si alleneranno ancora domani, giovedì 5 gennaio, per poi trasferirsi nella vicina Slovenia.