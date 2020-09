Le qualificazioni aprono la Città di Tarvisio Cup

Si alza il sipario sulla sesta edizione della “Città di Tarvisio Tennis Cup”. Il torneo internazionale di tennis, inserito nel circuito professionistico Itf, vive nella mattinata di domani, 7 settembre, i primi scambi sulla terra rossa nel circolo di via Atleti Azzurri d'Italia. A partire dalle 10 scattano le qualificazioni. Quest'anno, per la prima volta, il tabellone secondario è al completo, con 32 atlete al via: finora a Tarvisio non era mai successo.

A guidare la pattuglia delle favorite è l'inglese Francesca Jones, attuale numero 321 della classifica mondiale. Sulla sua strada trova nel primo turno la slovena Zaklin Bokan. Seconda testa di serie è l'azzurra Lucia Bronzetti (334^ della gradutatoria Wta), subito opposta in un derby tricolore a Margherita Marcon, portacolori del nuovo club Gt Udine. Tra le curiosità, la presenza di Federica Bilardo, finalista del torneo nelle edizioni 2016 e 2017 e attesa dal match con Martina Colmegna. Sempre nel tabellone di qualificazioni è presente anche Nina Potocnik, trionfatrice nel 2017 alla Città di Tarvisio Cup. Accreditata della quinta testa di serie, affronta l'italiana Eleonora Alvisi.

PROGRAMMA PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONI

Federica BILARDO (ITA) - Martina COLMEGNA (ITA, 10)

Sina HERRMANN (GER) - Laura SCHAEDER (GER, 11)

Sofia SHAPATAVA (GEO, 3) - Silvia AMBROSIO (GER)

Francesca JONES (GBR, 1) - Zaklin BOKAN (SLO)

Noka JURIC (SLO) - Nika RADISIC (SLO, 12)

Sarah-Rebecca SEKULIC (GER, 6) - Nicole FOSSA HUERGO (ITA)

Nina POTOCNIK (SLO, 5) - Eleonora ALVISI (ITA)

Tatiana PIERI (ITA, 7) - Aurora ZANTEDESCHI (ITA)

Marion VIERTLER (ITA) - Mira ANTONITSCH (AUT, 16)

Iva PRIMORAC (CRO) - Yuliana LIZARAZO (COL 15)

Kimberley ZIMMERMANN (BEL, 8) - Sara GAMBOGI (ITA)

Anja WILDGRUBER (GER) - Anna TURATI (ITA, 14)

Tereza SMITKOVA (CZE, 4) - Sara TABOGA (ITA)

Lucia BRONZETTI (ITA, 2) - Margherita MARCON (ITA)

Sara ZIODATO (ITA) - Claudia GIOVINE (ITA, 9)

Alexandra VASILYEVA (RUS) - Veronika ERJAVEC (SLO, 13)