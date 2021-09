Le ragazze dell'Italvolley campionesse d'Europa!

Le ragazze dell'Italvolley sono le nuove campionesse d'Europa! Un'impresa ancora più bella, perchè arrivata nella finale contro la 'bestia nera' delle azzurre, la Serbia, battuta per 3-1 (24-26, 25-22, 25-19, 25-11) nella bolgia di Belgrado.

Davanti ai 20.565 spettatori della Stark Arena, l'Italia ha conquistato l'oro a 12 anni di distanza dall’ultima finale disputata nel torneo continentale e dall’ultimo oro.

Tra le giocatrici scelte dal ct Davide Mazzanti c'era anche la friulana Sofia D'Odorico. La 24enne di San Giorgio di Nogaro è stata convocata 'last minute', in seguito all’infortunio di Caterina Bosetti, poco prima della partenza. La sangiorgina - reduce dai play-off con Trento, mentre nella prossima stagione vestirà la maglia di Novara - non è stata schierata nella finalissima, ma aveva trovato spazio durante la fase di qualificazione.

"È un trionfo bellissimo per tanti motivi, non sto qui a elencarli perché sono davvero tanti", ha detto Mazzanti a fine gara. "Sono contentissimo per le ragazze, ce l'hanno messa tutta per andarsi a prendere la medaglia d'Oro e il risultato di questa sera è il giusto premio per come sono state in campo, per come hanno sofferto e per la capacità di ritrovare le sensazioni giuste. Sono molto felice per tutto il nostro movimento pallavolistico, perché quando la nazionale vince a beneficiarne è tutto il movimento, così come era stato per la medaglia d'Argento al Mondiale 2018. Ne avevamo bisogno un po' tutti, sia noi da dentro, che il mondo della pallavolo italiana. La sensazione più bella è stata vedere la squadra nel quarto set esprimere tutto il proprio talento. Era un po' di tempo che non vedevo le ragazze farlo: bello vincere, ma ancora di più nella maniera in cui l'abbiamo fatto”.

“E’ una gioia incredibile, sono davvero al settimo cielo", ha commentato il presidente Fipav Giuseppe Manfredi. "Una medaglia vinta con pieno merito dalle ragazze che hanno dimostrato di essere una grandissima squadra giocando una rassegna continentale eccezionale. In questo momento per me è difficile riuscire a esprimere ciò che provo, ma ci tengo a dire che questa medaglia d’oro ripaga di tanti sacrifici un gruppo eccezionale, ma è anche motivo d’orgoglio per il nostro intero movimento che, sono sicuro, starà festeggiando insieme a noi".

"Ho da poco sentito telefonicamente il presidente Malagò che ci ha tenuto a complimentarsi e questo naturalmente per noi è molto importante perché abbiamo sempre sentito la vicinanza del Coni, con il quale siamo in piena sintonia. Permettetemi di complimentarmi con tutte le ragazze, eccezionali in questa loro impresa, e naturalmente il CT Davide Mazzanti e tutto il suo staff. Dopo i Giochi Olimpici ho dichiarato a più riprese che le valutazioni vanno sempre fatte a fine stagione e, ora, i fatti mi hanno dato ragione; non è corretto fare processi a metà del percorso. E’ giusto che Davide, lo staff e le nostre ragazze possano ora festeggiare una medaglia d’oro davvero eccezionale”.

SERBIA-ITALIA 1-3 (26-24, 22-25, 19-25, 11-25)

SERBIA: Rasic 12, Ognjenovic 3, Lazovic 2, Popovic 13, Boskovic 20, Milenkovic 4. Popovic (L). Busa. N.e: Caric, Mirkovic, Veljkovic, Bjelica, Blagojevic (L), Kocic. All. Terzic

ITALIA: Pietrini 13, Danesi 8, Egonu 29, Sylla 20, Chirichella 1, Orro. De Gennaro (L). Gennari, Malinov 2, Parrocchiale. N.e: Bonifacio, Nwakalor, Mazzaro, D'Odorico. All. Mazzanti

Arbitri: Burkiewicz (Pol) e Ozbar (Tur).

Durata Set: 34', 27', 22', 21'.