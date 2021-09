Le ragazze della Delser sfilano per 'Paillettes sorridenti'

Trasferta di gala in vista per le ragazze della Delser W. Apu che, in occasione della V edizione di “Paillettes sorridenti” a Jesolo, smetteranno i panni di atlete per vestire capi di prestigiosa fattura, abiti made in Italy, accessoriati con monili da sogno, messi a disposizione da maison prestigiose, artigianali e di nicchia.

Truccate e pettinate per l’occasione da squadre di professionisti internazionali, Eva Da Pozzo e compagne sfileranno in pedana sabato 18 settembre, dalle 20.30, in compagnia di personaggi di spicco del mondo della moda, della politica, dello spettacolo, dell’imprenditoria e del giornalismo.

Nell’Arena di Piazza Aurora, quindi, le giocatrici bianconere si presteranno giocosamente al ruolo di “Modelle d’eccezione” per una serata a scopo benefico: i beni materiali raccolti, quadri, abiti, gioielli e mirabilia, verranno infatti utilizzati per la creazione di un’asta a favore dell’Associazione jesolana Il Girotondo.

L’evento charity, punteggiato da momenti di spettacolo, musica, teatro, danza e arte, è curato in ogni suo aspetto da Tiziana Noia e Dominique Schwitzer con il patrocinio della Città di Jesolo. Madrina della sfilata Maura Sofia degli Estensi. La kermesse verrà trasmessa in streaming su Vetrina tv (www.vetrinatv.it).