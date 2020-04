Le sorelle Venturini battono anche il Coronavirus

La buona notizia che diamo agli amanti delle bocce e a tutti i lettori è quella della famiglia Venturini, delle sorelle campionesse – Caterina e Virginia - , che dopo esser state positive al Covid-19 e aver trascorso un periodo davvero da non augurare a nessuno, ora sono felicemente guarite assieme alla famiglia. L’iridata Caterina ha festeggiato il suo 27esimo compleanno martedì in famiglia, in tutta tranquillità e serenità, nonostante la lontananza dalla sua dolce metà – Simone, cuneese, anche lui campione di bocce – con il quale rimane in contatto attraverso telefonate e canali social.

In regione, a parte qualche contagio, non si registrano decessi tra soci e tesserati. Tutt’altra situazione, invece, sta vivendo la FIB in campo nazionale. Il presidente Marco Giunio De Sanctis ha rimarcato che le bocce hanno perso oltre 250 tesserati. Un duro colpo per questo sport sia in numero di tesserati sia per le perdite economiche a cui andranno incontro le bocciofile e la stessa federazione.

A livello internazionale sono già ufficializzati gli annullamenti di tutte le manifestazioni tra le quali: i Mondiali, gli Europei, la Champions League e Open. Anche a livello nazionale la situazione non è migliore, infatti, il presidente ha già annunciato l’annullamento di tutti i Campionati italiani di specialità e di tutti i Campionati di società minori. Una piccola postilla se la riserva per i campionati di alto livello – serie A e A2 – della quale si auspica ci sia la possibilità di portarli a conclusione mancando solo due giornate al termine.

Ovviamente è da escludere anche tutta l’attività già programmata in regione, con tutti i vari tornei e manifestazioni, almeno fino a settembre. Quindi per tutti gli appassionati e desiderosi di praticare le bocce, questa stagione sarà davvero infruttuosa e l’attività che si potrà praticare – e non si sa ancora da quando – si ipotizza sia l’allenamento individuale, nelle strutture all’aperto e con le protezioni già previste.