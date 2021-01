Leonardo Battistini in corsa per l'Mvp Lanieri

Lega Nazionale Pallacanestro e Lanieri hanno comunicato i candidati ai premi di Mvp del mese di dicembre 2020 in Serie B. Come già lo scorso anno, saranno tifosi e appassionati a scegliere i vincitori sui canali social Lnp: Facebook e Instagram.

Le votazioni sono già aperte: si vota per 24 ore per ogni categoria. Il candidato che avrà ottenuto più preferenze, sommando le interazioni sui due social (saranno presi in considerazione i commenti), si aggiudicherà il riconoscimento e sarà premiato con un trofeo e una giacca su misura Lanieri.

Fra i candidati, spicca anche l'ala della Ueb Cividale Leonardo Battistini, definito dal sito della Lega "una certezza per la neonata Gesteco: per lui doppia-doppia di media con 20.3 punti e 11.3 rimbalzi’’.

La votazione è aperta fino a domani, venerdì 8 gennaio, alle 15.