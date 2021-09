Let’s Go Triathlon, a Grado la carica dei 720

Grado si prepara alla carica dei 720 atleti iscritti alla 22esima edizione il Triathlon di Grado: due gli appuntamenti che il Circolo Sportivo Adria Gorizia Triathlon proporrà nel fine settimana con il marchio Let’sGoTriathlon.

540 i partecipanti al tradizionale Olimpico in programma sabato 4 settembre, a cui se ne aggiungeranno altri 180 per la gara su distanza Sprint domenica 5. Una doppia sfida nell’anno della ripartenza, quindi due occasioni imperdibili per immergersi nelle bellezze di Grado e dei suoi dintorni, poiché i percorsi si snoderanno come di consueto tra la spiaggia, la laguna e il centro storico.

Tutti gli atleti potranno registrarsi e ritirare il pacco gara già venerdì 3, dalle 18 alle 20, nella segreteria gara nella piazzetta del Parco delle Rose, che sarà ancora una volta il cuore pulsante della manifestazione. Accompagnati dal personale dell’organizzazione, venerdì alle 18, gli atleti potranno effettuare la prova del percorso ciclistico in bici e testare così anche la modifica di una parte del tracciato, a causa dell’interruzione di alcune strade della località Fossalon per cause di forza maggiore.

Triathlon Olimpico No-Draft - sabato 4 settembre

La 22esima edizione del Triathlon di Grado su distanza olimpica F.I.TRI. (un chilometro e mezzo di nuoto in mare, 40 chilometri in bici e 10 chilometri di corsa) avrà ancora una volta come punto di forza il percorso, particolarmente suggestivo poiché immerso nelle bellezze di Grado e dei suoi dintorni. La frazione di nuoto porterà gli atleti nel tratto antistante alla spiaggia GIT all'altezza del Parco delle rose, mentre quella di bici (con scia vietata) fino alla località Punta Sdobba–Caneo di Fossalon. Per la frazione di corsa il tracciato si snoderà tra la spiaggia principale e il centro storico cittadino, con arrivo finale al Parco delle Rose. L’apertura delle registrazioni atleti (nel Parco delle Rose) è prevista alle 9, la partenza alle 13.

Le modifiche alla viabilità

Per garantire la sicurezza e la regolarità della gara, su ordinanza della Prefettura di Gorizia e del Comando di Polizia Locale di Grado, sabato 4:

- La strada SP19 Monfalcone-Grado resterà chiusa al traffico da Fossalon (presso il ponte per S.Lorenzo di Fiumicello) a Grado dalle 13 (fino al termine della frazione ciclistica) alle 16.30. Per chi proviene da Monfalcone in direzione Grado è predisposta una deviazione per S. Lorenzo di Fiumicello sulla strada provinciale SP19 all'altezza del Ristorante Al Ponte.

- L’accesso e l’uscita da Grado sono garantiti (IL TRAFFICO SARA' SEMPRE APERTO) percorrendo via Riva Zaccaria e la strada SR 352 Grado-Belvedere-Aquileia.

- Riva Slataper sarà percorribile dal traffico veicolare fino all’altezza di via G.Galilei (ponte bianco pedonale dell’isola della Schiusa) dalle 13 alle 16.30.

- Riva U. Foscolo,Viale Argine dei Moreri, via E. Fermi, via M. Polo, via A. Vespucci resteranno chiuse al traffico veicolare dalle ore 13 alle 16.30.

Il percorso della frazione podistica interesserà le vie del centro in zona pedonale e Z.T.L.: via Gradenigo, Piazza Biagio Marin, via Marina , via Orseolo viale Europa Unita , via Dante Alighieri. Su ordinanza del Comando Polizia Municipale di Grado per le strade sopracitate ci sarà la sospensione traffico veicolare dalle 14 alle 17.

Il presidio e il controllo delle strade, nonchè eventuali situazioni di emergenza, saranno curate dal personale dell’organizzazione, associazioni di volontariato, Protezione Civile di Grado, Polizia Municipale di Grado, Carabinieri, SOGIT sezione di Grado.

Triathlon Sprint - domenica 5 settembre

Il C.S.A. Gorizia Triathlon ha pensato di ampliare la platea dei triathleti agli specialisti delle distanze più corte non certo meno interessanti dal punto di vista agonistico ma anche a chi vuole avvicinarsi a questa disciplina, mettendo alla prova le proprie capacità. Agonisti, giovani e aspiranti triatleti potranno cimentarsi in 750 metri di nuoto da effettuare a rettangolo con un giro unico in senso orario, in venti chilometri di ciclismo su un tracciato pianeggiante da coprire due volte e in cinque chilometri di corsa organizzati in due giri. Anche in questo caso ritrovo e registrazioni dalle ore 9 al Parco delle Rose, mentre il via sarà dato alle 12.30.

Le modifiche alla viabilità

Il percorso della frazione ciclistica del Triathlon Sprint di domenica 5 interesserà il tratto da Grado al Campeggio Europa-Villaggio Primero. Per garantire la sicurezza e la regolarità della gara, su ordinanza della Prefettura di Gorizia e del Comando di Polizia Locale di Grado, è stato deciso che:

- La strada SP19 Monfalcone-Grado resterà chiusa al traffico dal Campeggio Europa-Villaggio Primero a Grado dalle 12.30 fino al termine della frazione ciclistica alle 14.

- Per chi proviene da Monfalcone in direzione Grado è predisposta una deviazione per S. Lorenzo di Fiumicello sulla strada provinciale SP19 all’altezza del Ristorante Al Ponte.

- L’accesso e l’uscita da Grado sono garantiti (IL TRAFFICO SARA' SEMPRE APERTO) percorrendo via Riva Zaccaria e la strada SR 352 Grado-Belvedere-Aquileia.

- Riva Slataper sarà percorribile dal traffico veicolare fino all’altezza di via G.Galilei (ponte bianco pedonale dell' isola della Schiusa) dalle 12.30 alle 14.

- Riva U. Foscolo,Viale Argine dei Moreri, via E. Fermi, via M. Polo, via A. Vespucci resteranno chiuse al traffico veicolare dalle 12.30 alle 14.

Il percorso della frazione podistica interesserà le vie del centro in zona pedonale e Z.T.L.: via Gradenigo, Piazza Biagio Marin, via Marina , via Orseolo viale Europa Unita , via Dante Alighieri. Su ordinanza del Comando Polizia Municipale di Grado per le strade sopracitate ci sarà la sospensione traffico veicolare dalle 13 alle 15.

I partner

Le manifestazioni sono realizzate sotto l’egida della F.I.TRI. - C.O.N.I., con il patrocinio del Comune di Grado, che garantisce anche il supporto della Protezione Civile, il sostegno della Regione FVG Sport e Turismo, oltre che con la fondamentale collaborazione di Grado Impianti Turistici. Lo sponsor principale delle manifestazioni è Radenska di Marzoli&Nanut, a cui si affianca BCC Staranzano Villesse filiale di Grado, VOLCHEM integratori, Grand Hotel Astoria, La Ciacolada, DANA SPORT e AUTOFRANCE Gorizia. LNI - Lega navale Italiana di Grado garantirà il supporto con imbarcazioni per l’assistenza e il controllo del percorso e KiteLife Grado fornirà il supporto con i Sup. Udine Triathlon Team, Bike&Run Gorizia, Maratona Città del Vino, U.C. Caprivesi MTB Team e AGESCI scout di Grado presiederanno tutto il percorso corsa. L’associazione interforze di Polizia e l’Associazione Angeli in moto FVG forniranno il supporto sulle strade e il controllo dei percorsi ciclistici assieme ad A.R.I. associazioni radioamatori Gorizia e C.O.T.A. carabinieri radioamatori Gorizia.

Entusiasmo, speranza e senso di responsabilità animano quindi il C.S.A. Gorizia Triathlon, il cui presidente, Marco Vidoz, spiega: “Dopo un anno inevitabilmente difficile, vogliamo ripartire alla grande. Nel 2020 abbiamo dovuto annullare il Triathlon a causa dell’emergenza sanitaria, quindi abbiamo pensato di proporre la 22esima edizione raddoppiandola: al consueto appuntamento con l’Olimpico aggiungiamo una distanza Sprint, di per sè più adatta ai giovani e a tutti coloro che vogliono provare ad avvicinarsi a questa disciplina, ma non meno interessante per gli agonistici specialisti della velocità. Speriamo di ripetere il successo del 2019 in termini di partecipazione e di pubblico, anche se la situazione, pur essendo in miglioramento, è inevitabilmente diversa. Sembrano già esserci tutti gli ingredienti per una 22esima edizione avvincente: 600 iscritti alla metà di agosto con le iscrizioni aperte ancora per una settimana e con tanti atleti anche stranieri che si stanno facendo avanti in questi giorni. Senza dimenticare il recente sold out registrato dalla Barbanade del 5 giugno, appuntamento caratterizzato anche da un progetto di sport e solidarietà, che ha fatto sperimentare a bordo di una canoa a Eleonora, affetta da SLA, la laguna di Grado”.