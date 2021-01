Libertas Basket School, una 'bolla' sicura

La 'bolla' della Libertas Basket School funziona. E' il Presidente Leonardo de Biase a commentare gli ottimi esiti emersi dai tamponi effettuati su atlete (A2 e giovanili) e staff arancioni. "Ieri sera spiega de Biase - la Libertas Basket School ha ottenuto la sua più grossa affermazione. Qualcosa che ve ben oltre il mero risultato sportivo".

"Considerando anche la Serie A2, abbiamo sin qui processato più di 150 tamponi rapidi coinvolgendo le nostre atlete, dalle senior alle nate nel 2010. Abbiamo ottenuto il 100% di tamponi negativi – 111, in particolare, quelli che ieri han visto coinvolte le giovanili – e, considerando che per molte squadre non c’è stata interruzione negli allenamenti da fine agosto, questo è da considerare un risultato eccezionale, frutto anche delle nostre scelte in palestra, dei nostri protocolli e della fiducia e attenzione delle famiglie".

"Oltre alla “negatività” di tutte le nostre ragazze ci tengo a ricordare che l’impianto dove si svolge il maggior numero di allenamenti, vale a dire l’Enaip, è dotato di moderni impianti di depurazione e sanificazione dell’aria (gli stessi che sono utilizzati anche al Benedetti) che la Società ha acquistato proprio per garantire degli interventi sicuri e strutturali di sanificazione che consentano lo svolgimento degli allenamenti in totale sicurezza", prosegue de Biase.

"Un grazie particolare lo rivolgo al nostro Medico Sociale Dott.sa Arianna Beltrame e alla Infermiera Specializzata Caterina Bianco, che hanno fatto gli straordinari per consentirci test in assoluta sicurezza e autorevolezza coadiuvate dalla grande Segretaria Nerina Cescutti e dal Dirigente Alberto Tonizzo. Sono veramente molto felice perché finora abbiamo fatto bene e consentito alle nostre atlete di fare basket", conclude de Biase.