Lignano, a Lezione da Caravelli, Cafagna, Chiaradia e Fogliato

Il comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera del Friuli Venezia Giulia con lo slogan: non diciamo e non sappiamo cosa voglia dire "non sono capace", per noi esiste solo "non lo so ancora fare"… A Lignano Pineta, al Bella Italia Efa Village si è continuato a imparare! Perché da qui nascono donne/uomini di talento per lo sport e per la vita.

Il settore tecnico sotto la guida di Alessandro Brondani e Mara Nespolo ha chiamato a raccolta atlete e atleti con i loro tecnici da tutto il territorio con una risposta che dai numeri parla da sola, 97 atlete/i e 35 tecnici, per apprendere le esperienze di Marzia Caravelli (olimpica sui 100hs a Londra 2012 e sui 400hs a Rio de Janeiro nel 2016), di Diego Cafagna (olimpico a Pechino 2008 nella Marcia 50km) e dei tecnici Matteo Chiaradia e Andrea Fogliato con la loro esperienza di allenamento con atleti nazionali mentre a si lavorava in turnazione.

Primo gruppo: tecnica pesistica (tecnico di riferimento Valerio Forgiarini)

Secondo gruppo: test motori (tecnico di riferimento Alessandro Saccà)

Terzo gruppo: tecnica dei balzi in estensione ed elevazione (tecnici di riferimento Renata Toffolo e Matteo Chiaradia)

Quarto gruppo: tecnica di lancio nella policoncorrenza (tecnici di riferimento Fabrizio Boaro e Adriano Sappa)

Una giornata piena, iniziata alle 9 30 e protrattasi fino alle 17 30, interesse, condivisione, metodologia che hanno riscosso plausi e successo. L’atletica del Friuli Venezia Giulia è sempre attiva, ma ha messo il turbo per far correre veloci, saltare di più, lanciare lontano e mangiare meglio.