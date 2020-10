Lignano, allo stadio Teghil la licenza per la serie B

La Commissione Criteri Infrastrutturali della Figc ha notificato al Pordenone Calcio il rilascio della licenza per l’utilizzo dello stadio comunale “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro per la stagione sportiva 2020/21. L'impianto ospiterà sabato Pordenone-Spal, incontro della terza giornata della Serie BKT. Calcio d'inizio alle 14.

Dalle 15 di oggi potrà così aprire la prevendita dei 700 biglietti disponibili la gara, destinati esclusivamente alla tifoseria locale. Si potrà acquistare il tagliando online su sport.ticketone.it (con prime 24 ore di esclusiva prelazione vecchi abbonati) e nelle rivendite di Pordenone Bar Libertà (viale della Libertà 67) e Musicatelli (piazza XX Settembre 7). Il giorno della gara la biglietteria dello stadio resterà chiusa.

Per gli abbonati 2019/20 ci sarà una speciale scontistica, che sarà usufruibile presentando la propria tessera (non cedibile) nelle rivendite oppure inserendo il codice durante l’acquisto online (vendita online con sconto fino alle ore 15:00 di domani, poi saranno in vendita solamente gli interi).

Al biglietto elettronico sarà allegato il modulo di autocertificazione obbligatorio per l’ingresso allo stadio. Lo stesso modulo sarà consegnato a chi acquisterà il tagliando nelle rivendite.

TRIBUNA VIP. Intero: 60 euro, Riduzione abbonati 2019/20: 45 euro, Ridotto Under 18: 45 euro.

TRIBUNA CENTRALE. Intero: 30 euro, Riduzione abbonati 2019/20: 20 euro, Ridotto Over 65 anni e Under 18: 20 euro, Ridotto Under 14: 14 euro; Disabile: 4 euro (accompagnatore, se prescritto, 10 euro).

Resteranno chiusi i settori Distinti Coperti, Distinti, Curva Locali e Settore Ospiti. Per informazioni è possibile scrivere a biglietteria@pordenonecalcio.com.