Lignano Basket, sfide Italia-Usa

Ormai ogni anno durante l’estate a Lignano Sabbiadoro si tiene un mini-camp di pallacanestro nella palestra comunale vicino allo stadio Teghil. Quest’anno, però, è stato un evento eccezionale, grazie all’operatore Italian Tours c’erano diversi giocatori americani ospiti al Bella Italia & Efa Village.

Da cosa nasce cosa: insieme al Comune di Lignano, hanno fatto un corso per i più giovani che hanno avuto la possibilità di perfezionare il gioco partecipando a titolo gratuito, ma soprattutto di vedere come giocano alcuni giocatori provenienti da tutta Italia e da tutti gli Stati Uniti d’America. Un torneo vero e proprio per gli ospiti arrivati da oltre Oceano, provenienti da diverse scuole superiori e college americani che si sono confrontati sia con cestiti del Friuli Venezia Giulia, sia di altre località italiane presenti nell’isola di Lignano Sabbiadoro per i camp specialistici.

Ragazzi, ma soprattutto ragazze americane, dato che per il torneo sono riusciti a metter su ben due squadre femminili e una maschile. Tutti hanno evidenziato grandi capacità tecniche, ma è sembrato di vedere maggior aggressività nei giocatori statunitensi, rispetto alla correttezza e tecnicità degli italiani. Questo è risultato alla fine anche nei tabellini degli arbitri con i falli riportati.

Le emozioni fortissime sono iniziate subito con il primo incontro del torneo tra Usa e Italia e dopo aver terminato i tempi regolamentari in parità (ogni frazione da 14 minuti), gli italiani sono riusciti a vincere e convincere per 35-31. Per la cronaca i coach americani hanno rilevato un errore nel punteggio dell’Italia di due punti, quindi in ogni caso la vittoria era indiscutibile e per i cestisti nostrani è stata una soddisfazione enorme.

Poi in campo si sono viste le due formazioni americane femminili affrontarsi senza esclusione di colpi; le giovani studentesse, nonostante l’innalzamento della temperatura esterna, correvano e giocavano senza mai fermarsi, regalando uno spettacolo che avrebbe meritato molti più spettatori. Tutto il torneo e soprattutto le finali sono state un costante crescendo d’energia. La squadra italiana denominata Dream Team (quasi tutti ragazzi della Apu Udine) hanno incontrato gli americani Boy Usa e hanno vinto il torneo. Per quanto riguarda le ragazze non c’è stata storia: alla fine si sono incontrate le due compagini di americane e quelle con la divisa scura hanno vinto.

"Grazie a Italian Tours", spiegano gli organizzatori, "abbiamo sicuramente lasciato un bel ricordo di Lignano e del Friuli Venezia Giulia, dato che prima e dopo gli incontri del torneo, i cestisti americani hanno avuto l’opportunità di andare in spiaggia, nelle piscine e nei ristoranti per mangiare la buona cucina italiana, offerta dall’ospitalità del Bella Italia & Efa loro tournee italiana". Ora sono partiti per la Toscana dove trascorreranno alcuni giorni prima di rientrare negli States.