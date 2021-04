Lignano, la Triathlon Sprint apre la stagione

S'inaugura con il tutto esaurito la stagione dei grandi eventi sportivi della Città di Lignano Sabbiadoro che inizia sabato 24 aprile con l’edizione 2021 della “Triathlon Sprint Gold - Memorial Renzo Ardito”, una gara da 429 atleti al via, risultato raggiunto con un mese di anticipo rispetto all’evento.

Quinto anno di seguito per una manifestazione inserita nel circuito internazionale e valida per la Fvg TriCup gara regionale composta da sei date, per assegnare il titolo alla società presente con la percentuale più elevata di atleti iscritti.

La gara al via sabato 24 da piazza Marcello D’Olivo a Pineta, è intitolata alla memoria di Renzo Ardito, imprenditore lungimirante e presidente della società Lignano Pineta dal 1979 al 2014, società che, anche quest’anno, collabora con l’Asd Triathlon Lignano Sabbiadoro alla riuscita dell’evento, di concerto con numerosi partner tecnici e commerciali.

"La Triathlon Sprint Gold di fatto rappresenta il ritorno della stagione dei grandi eventi sportivi che caratterizza Lignano da alcuni anni", commenta Giorgio Ardito, presidente della società Lignano Pineta. "Un plauso all’organizzazione perché essere riusciti a permettere, nel rispetto di tutti i protocolli sanitari in atto, lo svolgimento della gara è già di per sé un importante traguardo e un buon punto di partenza per la stagione turistica della Città di Lignano che ormai sembra imminente".

Le due gare, femminile e maschile, si svolgeranno separatamente: alle 9 ci sarà la partenza delle donne mentre alle 13 quella degli uomini. La frazione “Swim” partirà alla sinistra del pontile a mare “La Pagoda” situato sull’arenile di Pineta; gli atleti percorreranno il pontile parallelamente per poi virare a destra e concludere il percorso in direzione della mezzaluna di piazza Marcello D’Olivo.

La frazione “Bike” è composta da tre giri di un circuito avente lunghezza pari a 6,50 chilometri. Nella gara femminile si partirà dalla zona cambio situata nella mezzaluna all’uscita del nuoto, quella maschile partirà da piazza Marcello D’Olivo dove sarà realizzata la seconda zona cambio.

Al termine della frazione “Bike” gli atleti faranno rientro in zona cambio e avrà inizio l’ultima frazione. La frazione “Run” si svilupperà su anello di lunghezza pari a 2,50 chilometri da percorrere due volte. L’arrivo sarà sul Lungomare Pineta all’altezza del Tenda Bar.

Il percorso dello “Swim” sarà delimitato da boe segnaletiche ad alta visibilità e sarà monitorato durante tutta la durata della frazione da personale abilitato al soccorso in acqua. I percorsi “Bike” e “Run” saranno chiusi al traffico veicolare. Lungo entrambi i tracciati ci sarà personale che provvederà a garantire la sicurezza e a dare assistenza agli atleti. Nella frazione “Bike” sarà prevista una staffetta in moto all’inizio e una in coda. Entrambi i percorsi saranno adeguatamente segnalati.

Nella frazione “Run” composta da 2 giri pari a 5 chilometri totali (2,5 km a giro), sarà previsto un ristoro a metà del tracciato in modo che gli atleti ci passino due volte. Saranno allestite due zone cambio con una capienza di 375 posti totali: la zona cambio maschile sarà collocata in piazza Marcello D’Olivo e avrà una capienza di 315 biciclette; quella femminile sarà collocata nella mezzaluna del piazzale e avrà una capienza di 60 biciclette.

Le premiazioni saranno effettuate dopo ogni singola gara per evitare gli assembramenti.

Per maggiori informazioni www.triathlonlignano.it