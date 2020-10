Lignano, quasi 500 iscritti per la Corsa delle rose

Il conto alla rovescia è iniziato. Lignano Sabbiadoro si prepara ad accogliere il debutto della Corsa delle Rose, manifestazione podistica che domenica 4 ottobre (dopo il rinvio della scorsa primavera per l’emergenza sanitaria) coniugherà sport, divertimento e solidarietà.

Gli organizzatori, il Running Team Conegliano affiancato dal Comune di Lignano Sabbiadoro, che patrocina la manifestazione, e dalla Onlus Lignano in Fiore, l’hanno pensata come una corsa dedicata soprattutto al mondo femminile, ma la partecipazione sarà aperta anche agli uomini.

“Nelle ultime ore abbiamo quasi raggiunto i 500 iscritti - spiega Maurizio Simonetti, presidente del Running Team Conegliano -. Le previsioni del tempo sembrano riservarci una mattinata senza pioggia e, tra sabato e domenica, contiamo di incrementare ulteriormente il numero delle adesioni. Si correrà e camminerà in assoluta sicurezza: le partenze saranno individuali (senza, dunque, assembramenti al momento dello start, ndr) e distanziate di 5 secondi l’una dall’altra”.

I due percorsi, di 5 e 9 chilometri, scatteranno da piazza Marcello d’Olivo, in località Pineta, e toccheranno i luoghi più caratteristici della celebre località di villeggiatura: dal lungomare al centro cittadino. Qui il dettaglio dei percorsi. Ognuno potrà interpretare la Corsa delle Rose a proprio piacimento: correndo, camminando, praticando il Nordic Walking o il Fit Walking. Il tutto, in assoluta libertà. Anche se, ovviamente, nel rispetto delle norme in materia di contenimento del Covid-19.

La Corsa delle Rose costituirà anche una grande occasione di solidarietà: la Corsa delle Rose aderisce infatti alla campagna Nastro Rosa, l’iniziativa della LILT – la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Non solo: alla sezione provinciale di Udine della stessa LILT sarà devoluta parte del ricavato della manifestazione, una volta dedotti i costi organizzativi.

Le iscrizioni saranno possibili anche sabato 3 (dalle 14 alle 19) e domenica 4 ottobre (dalle 7.30 alle 9.30) al Pala Pineta, in zona partenza. Il costo? Appena 12 euro (8 euro per i partecipanti di età inferiore a 8 anni). L’iscrizione comprende l’omaggio di una bellissima t-shirt rosa, realizzata dallo sponsor tecnico Runnek, e di un simpatico zainetto.

All’arrivo, tutte le partecipanti riceveranno una rosa offerta dalla società Lignano Pineta. Il ristorante Alisei premierà i tre gruppi più numerosi con un cesto di prodotti tipici friulani. E il bar Tenda, in zona partenza, offrirà il caffè a tutti gli iscritti (coupon nel pacco gara). Appuntamento a domenica. Prima partenza alle 9.30.