Lignano, stop alle World Series di nuoto paralimpico

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e il Comitato Organizzatore Locale delle World Series di Lignano Sabbiadoro - in programma dal 27 febbraio al 1 marzo - informano che, a seguito dell’ordinanza emessa dal Presidente della Regione sulla situazione “Coronavirus”, hanno preso atto di dover cancellare la manifestazione.

Si invitano, pertanto, tutti coloro i quali abbiano preso un impegno con il comitato (fornitori, atleti, squadre, pubblico) ad attendere di ricevere comunicazioni su sistemazione alberghiera e tasse gara. "Stiamo, infatti, parlando di 900 persone, 42 nazioni e 53 team italiani, compresi pubblico, prenotazioni alberghiere, viaggi, allestimenti, fornitori e numerose altre risorse. L’idea è di attendere l’evoluzione della situazione e di concordare i prossimi passi con la federazione ma, per il momento, dobbiamo concentrarci sulle indicazioni degli organi competenti, benché siamo consapevoli del fatto che si creeranno anche difficoltà economiche. Ringraziamo i volontari, il personale addetto ai trasporti, Bella Italia, il Comitato Organizzatore e tutte le figure che in diversi modi che si stanno adoperando per gestire la situazione per la comprensione e l’attenzione", conclude la nota.