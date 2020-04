Lignano Sup Marathon slitta al 5 settembre

L'edizione 2020 della Lignano Sup (pagaiare su tavola) Marathon World Cup è stata riprogrammata per sabato 5 settembre, la nota situazione induce alla massima prudenza, e questa riprogrammazione è uno stimolo a riprendere le sane abitudini sportive di mare, in una location fantastica, per una gara lunga, dura, affascinante.

Sarà un fine settimana ricchissimo, con la lunga Marathon il sabato e la Sup Race Lignano la domenica, due delle manifestazioni dedicate al Sup più apprezzate, a conferma ancora una volta di come Lignano Sabbiadoro sia diventata la meta ideale per ospitare questa discipllina sportiva sempre più diffusa.

"Continuate a seguirci e consultare il sito https://lignanosupmarathon.com/, l'evento Facebook lignanosupmarathon dedicato, i profili Facebook e instagram per essere aggiornati... ci saranno novità importanti", conclude lo staff.