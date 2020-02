Lignano, World Series di nuoto paralimpico

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e il Comitato Organizzatore Locale delle World Series di Lignano Sabbiadoro - in programma dal 27 febbraio al 1 marzo - informano che, in merito alla diffusione del Covid-19 nel Nord Italia, sono in stretto contatto con le autorità locali (Regione, Comune, Prefettura, Questura) e il Ministero della Salute. Le autorità sono a conoscenza dei nominativi di tutte le persone che saranno coinvolte nell’evento.

Al momento attuale e in queste condizioni, le autorità non ritengono necessario annullare l’evento, non essendo stato riscontrato alcun caso di positività nella Regione. Ci sono alcuni atleti italiani che risiedono nelle città in cui si sono verificati casi del virus, che non saranno, quindi, presenti a Lignano.

Tenuto conto del costante evolversi della situazione, queste decisioni sono da riferirsi allo stato attuale delle cose. In occasione della conferenza stampa di domani, lunedì 24 febbraio, saranno forniti ulteriori e importanti aggiornamenti.