Lignano XC, scatta la notturna di mountain bike

Sono oltre duecento i biker iscritti alla Lignano XC la notturna di mountain bike in programma per giovedì 8 luglio a partire dalle 19.30 a Lignano Pineta, lungo un adrenalinico percorso cittadino da ripetere più volte lungo la spiaggia, la pineta e la zona di Piazza Marcello D'Olivo.

Organizzata dall’Asd Team Zero Bike sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e grazie al supporto del Comune di Lignano Sabbiadoro, della società Lignano Pineta e del Tenda Bar, la gara porta la mountain bike nel centro cittadino per un evento ancora più spettacolare dopo il tramonto, quando le bici accenderanno i loro fari per illuminare il percorso nella pineta.

Quattro le batterie di partenza previste dagli organizzatori, una ogni ora, con arrivo e partenza nell’area antistante il Tenda Bar e un percorso off-road di un chilometro e mezzo da ripetere. Per info e iscrizioni: www.lignanoxc.it pagina facebook www.facebook.com/xcbynight