Lisa Vittozzi argento in Coppa del Mondo

Secondo posto per l’Italia nella staffetta mista di Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, e primo podio stagionale in questo format di gara per gli azzurri, nono in assoluto per il quartetto in gara oggi.

Lisa Vittozzi, schierata al lancio, con due ricariche ha dato il cambio a Dorothea Wierer in terza posizione sulla scia della Russia a 28″5 dalla leader Norvegia. Due le ricariche per la detentrice della Coppa del Mondo, che ha chiuso la frazione seconda a 50″ dalle norvegesi. E’ stata poi la volta di Dominik Windisch, che con tre ricariche è rimasto secondo, assieme alla Svezia, a 1’14” sempre dall’imprendibile Norvegia. Poi nella frazione finale Lucas Hofer ha completato l’opera chiudendo secondo a 1’09”; terza la Svezia.

Per la sappadina è il secondo podio stagionale dopo quello ottenuto la scorsa settimana nella sprint.

L’ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo è in programma a Oestersund, in Svezia, dove da venerdì 19 a domenica 21 marzo ci saranno nell’ordine sprint, inseguimento e mass start sia per gli uomini che per le donne.