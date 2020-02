Lisa Vittozzi argento mondiale

Subito una grande notizia per l’Italia nella staffetta mista che ha aperto i Mondiali di biathlon di Anterselva: una grande Lisa Vittozzi conquista la medaglia d’argento assieme ai compagni di squadra Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch!

La sappadina, come da tradizione, è stata schierata al lancio e si è presentata in testa al primo poligono, ha dovuto effettuare due ricariche ma è comunque uscita al settimo posto a soli 6″ dall'Austria. Nella serie in piedi Lisa è stata veloce e perfetta, lasciando il poligono in testa, con Ucraina e Norvegia in scia. La norvegese Roeiseland, una delle big del circuito, riprende la Vittozzi e le due arrivano assieme al cambio, lasciando spazio a Tiril Eckhoff e Wierer, con la Svizzera terza a 12″. Una prova assolutamente positiva per la 25enne scuola Asd Camosci.

Doro Wierer chiude i suoi 6 chilometri al terzo posto, assieme alla ceca Davidova, a 12″ dalla Eckhoff, cedendo il testimone a Lukas Hofer. Fantastica la prova dell’azzurro, perfetto al poligono e veloce sugli sci: offre così il cambio a Dominik Windisch in testa assieme alla Norvegia, con 5″ sulla Repubblica Ceca e 32″ sulla Svizzera. Windisch è preciso e veloce nel primo poligono e arriva all’ultima serie assieme al fenomeno norvegese Johannes Boe. Entrambi devono effettuare due ricariche, con Boe che esce con 9″ di margine sull’azzurro.

Al traguardo la Norvegia taglia per primo il traguardo con 15″ sull’Italia, che migliora così il terzo posto dei Mondiali 2019. Bronzo alla Repubblica Ceca. I Mondiali di casa non potevano aprirsi meglio.

A Lisa Vittozzi e ai compagni di squadra vanno i complimenti del presidente della Fisi Fvg Maurizio Dunnhofer, del consiglio direttivo e di tutto l’entusiasta mondo dello sci regionale. Venerdì alle 14.45 si disputerà la 7.5 km sprint femminile.