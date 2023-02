Lisa Vittozzi argento mondiale!

Si aprono alla grande i Mondiali di biathlon per l’Italia, con la staffetta mista che conquista uno splendido argento con Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel.

Ottima prova da parte di tutto il quartetto azzurro. La sappadina Vittozzi è stata autrice di una più che positiva prima frazione, chiusa con un errore in piedi (subito recuperato con la ricarica) e il secondo posto al cambio con Wierer, a 9″7 dalla leader della classifica generale di Coppa del Mondo, la francese Julia Simon. Terza la Slovacchia a 14″8. In ritardo la Norvegia, ottava a 55″, a causa del giro di penalità in piedi di Tandrevold.

Anche Dorothea commette un errore in piedi e lo recupera subito, scatenandosi poi nell’ultimo giro. Al cambio con Bionaz l’Italia è in testa, Francia a 6″3, Germania e Svezia a 27″, Norvegia a 50″. Il valdostano si difende bene, lanciando Tommaso Giacomel in terza posizione a 8″ da Norvegia e Francia, con Svezia quarta a 14″7.

Tommaso si ritrova all’ultimo poligono in testa assieme al fenomeno norvegese Johannes Boe e, all’ultimo tiro, ha il colpo decisivo. L’errore, recuperato con la ricarica, gli consente comunque di chiudere secondo a 11″6 dalla Norvegia. Bronzo alla Francia a 56″, con Fillon Maillet che rimedia all’ultimo momento all’errore di tracciato prima del rettilineo finale.

Per Lisa si tratta dell’ennesima grande giornata in una stagione semplicemente meravigliosa.