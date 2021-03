Lisa Vittozzi bronzo in Coppa del Mondo!

Arriva da Nove Mesto il primo podio stagionale nella Coppa del Mondo di biathlon per Lisa Vittozzi. La campionessa sappadina è giunta terza nella 7.5 km sprint in Repubblica Ceca. Lisa è stata velocissima e perfetta nella serie a terra (sesto tempo) e anche in piedi è arrivata una sessione perfetta (terza all’uscita dal poligono).

Il successo è andato alla solita norvegese Eckhoff nonostante un errore, con l’ucraina Dzhima seconda a 9″3 e Lisa terza a 15″. Quinta a 16″3 Dorothea Wierer con un 9 su 10 al tiro.

Per la Vittozzi, che fino a oggi come risultato in stagione aveva ottenuto un quinto posto dei Mondiali di Pokljuka, la conferma di un ottimo stato di forma. Fra l’altro quello di Lisa è il primo podio stagionale in Coppa del Mondo per un atleta Fvg.

Domenica alle 12 le donne saranno impegnate nella 10 km ad inseguimento.