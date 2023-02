Lisa Vittozzi bronzo mondiale!

Una splendida Lisa Vittozzi ha conquistato la medaglia di bronzo nella 15 chilometri individuale dei Mondiali di biathlon di Oberhof.

Una prova fantastica quella della sappadina, che quattro giorni fa era a letto con 39° di febbre, tanto da impedirle di prendere parte all’inseguimento. Fino a ieri non era certa di essere al via, invece è partita e ha disputato una gara da applausi, mancando la medaglia d’oro solo all’ultimo colpo. Vittozzi ha chiuso i primi 19 bersagli, mancando il quinto in piedi. L’avesse centrato, avrebbe vinto.

La carabiniera ha chiuso a 28″ dalla vincitrice Hanna Oeberg. Significa che con il 20 su 20 si sarebbe imposta con 32″ di vantaggio sull’avversaria più vicina. Argento a 10″3 per l’altra svedese Persson. Ottima quarta l’altra azzurra Samuela Comola, quarta senza errori a 48″5.

Per la sappadina è la seconda medaglia in questi Mondiali dopo l’argento nella staffetta.

La campionessa Scuola Camosci tornerà in gara giovedì alle 15.10 nella staffetta singola mista in coppia con Tommaso Giacomel.