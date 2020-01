Lisa Vittozzi seconda in Coppa del Mondo

Lisa Vittozzi torna a salire sul podio: è seconda nella 12.5 chilometri mass start di Coppa del Mondo di biathlon a Pokljuka, in Slovenia.

La sappadina scuola Camosci è stata perfetta nella prima serie a terra, uscendo dal poligono sesta a 10″ dalla leader, la svedese Oeberg. Impeccabile anche nella seconda serie, ritrovandosi terza a 6″9 sempre dalla Oeberg, poi in piedi è ancora spettacolare ed esce al comando con 10″ sulla norvegese Roeiseland. Si arriva così all’ultima serie a piedi, con la campionessa azzurra ancora straordinaria: esce a 1″7 dalla Oeberg, stessa posizione che le due occuperanno al traguardo, distanziate di 6″5.

Per Lisa è il primo podio stagionale in una prova individuale. “Ho lavorato molto su me stessa per raggiungere il podio – dice Lisa -. Quest’anno le cose non andavano come volevo, il mio livello è superiore ma non riuscivo a mettere insieme tutti i pezzi. Sono andata alla radice del problema e spero di esserne uscita definitivamente. Ora sono pronta per il Mondiale”.

Infatti ora la Coppa del Mondo si ferma per lasciare spazio all’appuntamento iridato di Anterselva (ma le gare assegneranno comunque anche punti di coppa): si parte il 13 febbraio con la staffetta mista.