Lisa Vittozzi settima con la staffetta azzurra

La staffetta azzurra 4×6 chilometri femminile si è piazzata settima nella prova di Coppa del Mondo disputata oggi a Ruhpolding, in Germania. Lisa Vittozzi, sempre schierata al lancio, ha sbagliato il primo colpo nella serie a terra (come era accaduto nella sprint), ma poi è stata veloce e precisa, recuperando subito con la ricarica e restando nelle prime posizioni all’uscita dal poligono. Poi la sappadina si è scatenata, entrando per prima al poligono, sparando velocemente e piazzando un pieno. In questo modo ha poi dato il cambio a Michela Carrara in testa con poco meno di 10″ di margine su Usa e Francia. Una prova decisamente confortante quella della nostra campionessa.

La Carrara ha effettuato complessivamente 4 ricariche, lasciando spazio a Dorothea Wierer in dodicesima posizione a 55″9 dalla leader Francia e a 45″ dalla zona podio. La detentrice della Coppa del Mondo ha compiuto una frazione delle sue cambiando terza a 7″8 dalla Francia e a 4″9 dalla Norvegia. Nell’ultima frazione Federica Sanfilippo, che ha effettuato due ricariche, ha concluso settima a 59″7 dalla Norvegia, vincitrice su Francia e Svizzera, non lontano da Svezia e Ucraina. Per l’Italia è il miglior piazzamento della stagione.

Il programma prosegue sabato alle 14.30 con la staffetta 4×7.5 km maschile (con la squadra azzurra ci sarà anche Daniele Cappellari), mentre domenica alle 12.15 ci sarà la 10 km ad inseguimento femminile, con Vittozzi che partirà dal nono posto ottenuto mercoledì nella sprint.