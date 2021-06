Lizzi e Turel in azzurro per il Pre-Mondiale

Si tinge d’azzurro l’estate per due atlete della Libertas Basket School Udine. Eva Lizzi ed Anna Turel, infatti, sono state convocate per il raduno della Nazionale italiana funzionale alla preparazione per il Campionato del Mondo Under 19 femminile di Debrecen, in Ungheria.

Dall’11 al 28 luglio, le giocatrici arancioni saranno a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, per svolgere una serie intensa di doppi allenamenti al servizio di coach Roberto Riccardi. 19, in particolare, le atlete coinvolte nelle sessioni in programma presso la palestra del Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro. Il gruppo, quindi, verrà scremato alla vigilia degli impegni amichevoli in Ungheria contro la selezione magiara (30 e 31 luglio). Dal 7 al 15 agosto, poi, spazio al trofeo iridato, che vedrà l’Italia affrontare in primis, nella fase a gironi, Stati Uniti (7 agosto), Egitto (8 agosto) e Australia (10 agosto).

Per il duo orange, la chiamata azzurra giunge a coronamento di una stagione fantastica, conclusa, per Lizzi (2003), col terzo posto conquistato in occasione della Coppa Italiana Under 18 femminile di Udine. Con la compagine serior LBS, l’ala grande quest’anno ha inanellato 31 presenze (3 in Coppa Italia) ben figurando sotto le plance: 41% in campionato la sua media da due.

Punto fisso della squadra ammiraglia udinese, invece, è da tempo la goriziana Turel (2002): la guardia, spesso e volentieri decisiva, senz’altro affidabile, nella A2 appena conclusa si è ritagliata un ruolo da protagonista nelle rotazioni dell’ormai ex tecnico Alberto Matassini.