Lo skateboard Fvg conquista il Trofeo delle Regioni

Lo scorso weekend la delegazione del Friuli Venezia Giulia, composta dai primi tre atleti (femminile e maschile) di ogni categoria classificati al Campionato regionale di Skateboard, si è aggiudicata il titolo di Campione delle Regioni 2022: un riconoscimento importante per gli atleti e le società che si sono impegnate nell’organizzazione delle sette tappe del campionato Fvg. La nostra regione è stata ben rappresentata e l’adesione alla competizione è stata molto alta: il Fvg è stata una delle regioni con il maggior numero di atleti presenti alla gara.

Gli atleti delle categorie Junior maschile e femminile e Senior maschile e femminile sono scesi a Roma compatti, accompagnati dai rappresentanti delle Asd ThankyouSkateboarding e Asd Skate School Trieste e, nelle due giornate, si sono sfidati con le altre regioni partecipanti.

Dopo le qualifiche che si sono svolte sabato, hanno avuto accesso alle finali, Lara Bidin (ThankyouSkateboarding) nella categoria Junior femminile, Camilla Martegani (Skate School Trieste) per la categoria Senior femminile e Diego Nardini (ThankyouSkateboarding) per i Senior maschi.

Alle finali di domenica Lara Bidin si è distinta aggiudicandosi il podio e collocandosi al primo posto nella categoria Junior femmine, mentre Camilla Martegani si è posizionata al quinto posto nella categoria Senior. Ottimo risultato anche per Diego Nardini che con una line perfetta si è guadagnato il primo posto nella sua categoria.

Molto soddisfatti il Presidente regionale Fisr Maurizio Zorni e Roberto Calzavara, Consigliere regionale Fisr-Altre specialità, sia per il risultato ottenuto sia “per come, nel corso di questi mesi, si sia riusciti a collaborare per un obiettivo comune, coinvolgendo gli atleti, le famiglie, le società, riuscendo a creare un gruppo collaborativo che fa onore alla regione ed è un esempio virtuoso da seguire con l’obiettivo di far crescere il movimento”.

Ora l’ultimo impegno della stagione sportiva per gli atleti del Friuli Venezia Giulia è fissato per il 24 e 25 settembre allo Skate Park di Lignano Sabbiadoro per la tappa conclusiva del Campionato italiano di Skateboard-Street.