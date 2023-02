Lo slalom speciale apre il Trofeo Biberon 2023

Lo slalom speciale ha aperto la 39° edizione del Trofeo Biberon - Energia Pura Kids Series, l’evento internazionale degli sport invernali dedicato ai giovanissimi, dai 6 ai 12 anni, più atteso in Friuli Venezia Giulia. Sotto un bel sole e con temperature gradevoli la pista Cimacuta di Forni di Sopra ha visto alla partenza ben 236 giovani atleti delle categorie Baby e Cuccioli. I più piccoli (U9 e U10) hanno gareggiato in un’unica manche mentre gli U11 e U12 in due run.

Al termine della gara sul truck “Io sono Friuli Venezia Giulia” si sono svolte le premiazioni. Nella classifica per società, lo Sci Club 70 di Trieste ha preceduto lo Sci Club 18 di Cortina d’Ampezzo e il team della Croazia.

Per il secondo anno consecutivo l’evento è anche la prima tappa delle Kids Series di Energia Pura il cui obiettivo punta a premiare gli atleti nel loro rendimento manifestato nell'arco della stagione e non sulla singola gara. Saranno sei le tappe del tour.

Il Trofeo Biberon prosegue domani, sabato 4 febbraio, con il classico slalom gigante che vedrà nuovamente protagonisti i Cuccioli e, a seguire, i Superbaby e Baby con la diretta streaming su www.sciclub70.com e sulla pagina Facebook dello Sci Club 70. A poca distanza si svolgerà la gara di sci nordico, una gimkana cross riservata ai Cuccioli, Baby e Superbaby con percorsi della lunghezza di 1200m e 1000m. La partenza è prevista alle 13.

Il 39° Trofeo Biberon, organizzato dallo Sci Club 70, vede la collaborazione del Coni, della Fisi e del Comune di Forni di Sopra e si avvale di prestigiosi partner come Rossignol e Autotorino, del sostegno di PromoturismFvg e del patrocinio della Regione.