Lo sport non agonistico si ferma per Coronavirus

Mentre gli agonisti torneranno in campo, rigorosamente a porte chiuse, il nuovo decreto ministeriale ferma, invece, tutta l’attività sportiva regionale, dilettantistica, motoria e di base. “Alla luce delle disposizioni, in vigore fino al 3 aprile, ho invitato le società alla sospensione”, spiega il presidente del Coni regionale, Giorgio Brandolin. “Dal momento che, per svolgere anche solo gli allenamenti a porte chiuse, è richiesta la presenza di personale medico (le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano, ndr), mi pare chiaro che la maggior parte delle associazioni non saranno in grado di garantire il normale svolgimento delle sedute, anche solo di allenamento”.

Sulla scorta delle indicazioni del Coni, diverse federazioni hanno già comunicato la ‘chiusura per Coronavirus’. La Figc-Lnd Fvg ha deliberato la sospensione immediata dell’intera attività calcistica regionale, a tutti i livelli.

Stesso discorso anche per basket e pallavolo, dove le rispettive federazioni hanno stabilito che solo i campionati nazionali andranno avanti, rigorosamente a porte chiuse, mentre il resto dell'attività si ferma.

Si va verso lo stop anche di tutti i corsi di attività motoria, a meno che le società o le associazioni che li organizzano non possano garantire la presenza del medico e il rispetto delle distanze di sicurezza.

"Per quanto riguarda le strutture pubbliche e private non gestite da Asd e senza attività agonistica", spiega ancora il numero uno del Coni Fvg, "è possibile proseguire con le normali attività con l'obbligo di mantenere almeno un metro di distanza tra una persona e l'altra.