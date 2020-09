Lorenzo Macoritto re di Francia

Parte con una straordinaria vittoria la stagione iridata di Lorenzo Macoritto, pilota sandanielese del Moto Club Manzano, al GP di Francia di Requista, tappa di apertura del Campionato del Mondo di Enduro.

Dopo il terzo posto di sabato 19 settembre, affonda il colpo conquistando la prima posizione nella classe E1 Junior, nella gara di domenica 20 settembre. Un fine settimana partito bene per Lorenzo, che ha conquistato il terzo gradino del podio al sabato, staccato di soli 4” dal vincitore, il finlandese Roni Kytonen su Honda. Un’iniezione di fiducia per il pilota friulano in sella alla Beta 250 2T del Team Boano, che nella tappa di domenica parte all’attacco dominando la gara con un vantaggio costante sugli avversari, frutto di un incalzante ritmo mantenuto nelle prove cross, enduro in linea ed estrema.

Dopo nove prove speciali, vittoria cristallina per Lorenzo, che chiude con un vantaggio di 28” sul finlandese Kytonen e 56” sul brasiliano Bruno Criviln. Dopo l’infortunio al ginocchio, che ne ha condizionato l’intera stagione 2019, il giovane pilota friulano classe 1999, ha recuperato la forma migliore, recitando un ruolo da protagonista nelle due tappe del mondiale in Francia.

I prossimi appuntamenti iridati per Macoritto sono previsti dal 25 al 27 settembre con il GP d’Italia a Spoleto, dal 16 al 18 ottobre con il GP di Germania, e per concludere con il doppio impegno dal 6 all’8 e dal 13 al 15 novembre con il GP di Portogallo.