Giornata di annunci, oggi, in casa UEB Gesteco Cividale. Oltre alla partnership con il marchio Batavia, il presidente Davide Micalich ha definito l'arrivo di Luigi Cautiero dalla AssiGiffoni Longobardi Cividale con cui il lungo classe 2001 ha conquistato la salvezza diretta nel campionato di serie C Silver producendo una media di 17,5 punti a partita da febbraio in poi ossia dal rientro in campo dopo l'infortunio a un ginocchio subìto nel maggio 2021.