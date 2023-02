Lussarissimo, emozioni e adrenalina a Tarvisio

Emozioni e adrenalina: sono stati 108 a Tarvisio i partecipanti al Lussarissimo Classic, il gigante parallelo in notturna sulla pista Di Prampero, disputato a partire da un’altezza di 1.350 metri e un dislivello di 500, con 50 porte.

I successi sono andati a due nomi noti: il due volte medagliato ai Mondiali Juniores Jacopo Di Ronco, di Tolmezzo, e la già azzurra giovanile Arianna Stocco, atleta tarvisiana. Sul podio assoluto maschile anche Edoardo Masarotti Roiatti e Andrea Lepre. Fra le donne seconda Ylenia Sabidussi, terza Manuela Gozzi.

Tutti i tempi e i risultati delle varie categorie sono disponibili sul sito www.fisifvg.org. Ad aggiungere spettacolo allo spettacolo, hanno contribuito le acrobazie dei croati del Demon Team e la discesa di alcuni sciatori con attrezzature d’epoca. Una gara che ha permesso a sciatori di tutte le età di sfidarsi e mettersi alla prova, affrontando nella discesa vecchie conoscenze o affidandosi agli abbinamenti definiti dagli organizzatori, in un’atmosfera che complice l’illuminazione notturna assume sempre un fascino particolare.

La manifestazione organizzata dalla Smilevents Apssd di Gorizia insieme allo Sci Club Monte Canin, con il supporto di Promoturismo FVG, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Tarvisio e Consorzio Bim-Drava è stata corredata anche dalla prima volta A Tarvisio del Pool Sci Italia, il Consorzio che riunisce le aziende fornitrici delle Squadre Nazionali di Sci. Un’occasione unica quindi per provare l’ebbrezza di scendere dalla Di Prampero con le attrezzature dei migliori brand in circolazione. Ma non basta, perché la tre giorni sulla neve è stata contrassegnata da appuntamenti per tutti: Oltre 200 sono stati i partecipanti alla serata inaugurale del Lussarissimo, ovvero la ciaspolata al chiaro di luna Moonwalkers.

Il gran finale del fine settimana sarà rappresentato domenica 12 da una novità, il Lussarissimo Young Gigante Parallelo, riservato agli sciatori più giovani. La gara sarà ospitata domenica dalla pista D, con partenza da 958 metri e arrivo a 798. La prima coppia di concorrenti scenderà alle 9. Trasferire nei piccoli sciatori la gioia della competizione in parallelo è l’obiettivo dell’evento, con una gara pensata con l’idea soprattutto di farli divertire su un tracciato di 500 metri di lunghezza con un dislivello di 160 metri.

A tutti i partecipanti andranno il pacco gara, con t-shirt e scaldacollo, e la medaglia finale, oltre al Pasta Party alle 11.30 corredato dall’estrazione di premi. L’iscrizione è gratuita per i bambini sino agli 11 anni. Immancabile poi nella giornata conclusiva il torneo di Snow Tennis, dalle 9.30 alle 15, divertente attività sulla neve in cui si cimenteranno 24 coppie.