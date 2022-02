Lussarissimo, scatta il gigante parallelo in notturna

Il grande giorno è arrivato: dopo quattro anni torna oggi, sabato 19 febbraio, a Tarvisio il Lussarissimo, in una versione nuova e suggestiva. Il gigante parallelo più affascinante d’Europa sarà disputato alle 19.45 sulla pista Di Prampero illuminata. 165 gli sciatori in lizza, provenienti da Austria, Germania, Francia e Slovenia oltre che ovviamente dall’Italia, con i club della regione che stanno facendo a gara per aggiudicarsi il premio per il gruppo più numeroso. La gara sarà preceduta da un’esibizione di sciatori “d’epoca” oltre che da moderni snowboarder. Le premiazioni, con un montepremi quanto mai allettante, si svolgeranno al termine delle discese.

Ieri sera si è svolta in un’atmosfera ovattata la ciaspolata Moonwalkers: 244 i partecipanti, tutti dotati della pila frontale, chi con ramponcini, chi con le Ciaspole, con tante famiglie e diversi quattro zampe al seguito. Domani, domenica 20, alle 10 sarà la volta della Tarvisio Half Marathon, 21 km di fatica ed emozioni fino al Lussari, e di un torneo di Snow Tennis.

Tutti i dettagli sugli eventi sono disponibili sul sito: www.lussarissimo.it.

Lussarissimo è organizzato dalla Smilevents Aps Sd di Gorizia, che si avvale della collaborazione dello Sci Club Monte Canin di Udine e dell’Asd S1 di Trieste, grazie al fondamentale supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Tarvisio e di PromoturismoFvg.