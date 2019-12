Madracs, con Viterbo per i tre punti

Due vittorie e una sconfitta. Questo è l'ottimo bottino fin qui raccolto dai Madracs Udine che domenica 8 dicembre alle 14 ritorneranno in campo, davanti al proprio pubblico al Bearzi, per affrontare un avversario mai incontrato, la Vitersport Viterbo.

Squadra ostica quella laziale, formata da giocatori maturi e capaci di mettere sul piatto della bilancia anche una notevole dose di fisicità. Difesa compatta in attesa di strappare palla con le buone o con le cattive e partire in contropiede: questa la loro strategia. La chiave giusta per aprire la serratura della difesa avversaria è sicuramente scritta sul quaderno degli appunti di mister Saul Vadalà, il coach che purtroppo anche questa volta sarà relegato in tribuna a causa dell’espulsione rimediata contro i Black Lions Venezia. Fortunatamente per questa volta, al contrario della trasferta di Varese, sulla panchina siederà il suo vice, Cristian Bredolo.

Sarà compito dei giocatori tuttavia sfruttare gli strumenti che verranno preparati dal duo di tecnici. Come già ripetuto diverse volte la rosa friulana ha a disposizione un livello tecnico che nulla ha da invidiare a nessuno. Tecnica che però deve essere accompagnata dalla consapevolezza necessaria a non forzare giocate, soprattutto con questo avversario, che non attende altro.

Una vittoria potrebbe valere un allungo importante in classifica su Viterbo, diretta concorrente alla corsa ai play-off. Il fattore campo non va trascurato, perché al ritorno il peso del viaggio graverà tutto sulle spalle friulane. Quindi un’occasione importantissima per marcare il territorio e ribadire che i Madracs Udine fanno sul serio.

“Dopo anni di attesa, finalmente stiamo raccogliendo i frutti e vediamo nei giocatori determinazione e la giusta sicurezza nei propri mezzi", commenta il presidente della società, Ivan Minigutti. "Questo anche grazie all'ottimo lavoro che stanno facendo i 2 tecnici. Siamo ancora lontani dall’essere una squadra perfetta però ci stiamo rendendo conto di essere sulla strada giusta. Ci aspettiamo i 3 punti domenica ma non perché siano scontati. Ce li aspettiamo perché faremo di tutto affinché sia così”.

Una partita interessantissima sotto tutti i punti di vista, visibile anche da casa grazie alla consueta diretta Facebook. I ragazzi attendono, però, il pubblico delle grandi occasioni. Le tribune del palazzetto del Bearzi dovranno essere un muro verde nero pronto a spingere la squadra verso la vittoria.