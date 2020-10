Madracs, parte una nuova avventura

Fra paura, dubbi, perplessità sul futuro, ricomincia domenica 18 ottobre la serie A1 di hockey su carrozzina elettrica. Il Friuli è rappresentato a livello nazionale dalla Iop Madracs Udine che ripropone un parco giocatori da invidia, invariato rispetto all’anno scorso, qualitativo, tecnico e con il giusto mix fra esperienza e giovane spensieratezza.

Visto il continuo evolversi della situazione sanitaria nazionale nessuno può scommettere che il campionato potrà svolgersi secondo il calendario, tuttavia, lo show sta per cominciare e tutti sperano che possa continuare. A livello sportivo si tratta di uno spettacolo assicurato. Ospiti per la prima di campionato i Black Lions Venezia, super campioni italiani in carica, imbattuti da anni.

Udine non ha paura, nella scorsa stagione ha fatto tremare i leoni, che soltanto sul finale sono riusciti a far valere il proprio blasone.

Un vetro e proprio battesimo del fuoco per la IOP Madracs in questa stagione regolare che sarà diversa dal solito. Per limitare i trasferimenti tra regioni sono stati decisi gironi ristretti e su base territoriale. Gli altri contendenti nella regular season saranno Rangers Bologna e Coco Loco Padova. Soltanto due i posti disponibili per i playoff scudetto. Una lotta fratricida.

A Udine mancherà soltanto l’apporto del meraviglioso pubblico, che è sempre accorso in massa per sostenere la squadra e che in questa stagione dovrà accontentarsi di seguire i verdenero grazie alla diretta Facebook.