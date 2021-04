Magraid in cantiere, tutelando il territorio

L’attenta organizzazione di Magraid è proseguita anche nello scorso weekend. Domenica 18 aprile, infatti, Salvatore Siragusa, Pierluigi Fornasier, Sergio Mattioz e Alberto Santin si sono dati appuntamento nella piazza centrale di Cordenons – che sarà anche il luogo da cui partiranno e in cui arriveranno gli atleti di tutte le distanze della 14esima edizione della 'Corsa nella steppa pordenonese' – e sono partiti nuovamente alla volta dei Magredi.

Scopo di questa spedizione domenicale era ottenere una traccia GPS unica dell’intero percorso di 100 chilometri. In piazza c’erano anche i mezzi della Forestale che, come da regolamento, hanno verificato le autorizzazioni e le targhe dei mezzi impegnati nella ricognizione nell’area protetta.

Non sono mancate, purtroppo, le sorprese: i quattro si sono imbattuti in un cumulo di macerie edilizie abbandonate da qualche incivile proprio in una zona di passaggio e accesso alla distesa ghiaiosa. Il fenomeno di abbandono di rifiuti in questo sito naturale non è purtroppo una novità ma, per molti che si comportano in modo a dir poco vergognoso, ci sono tantissimi cittadini e associazioni che lavorano per preservare e valorizzare questo ambiente unico. Magraid, ormai da 14 anni, è in prima linea nella tutela dei Magredi e si impegna per far conoscere e apprezzare questo ambiente eccezionale.

Le autorità competenti (in questo caso l’Amministrazione di Cordenons che ha ringraziato per la segnalazione) sono state prontamente avvisate del ritrovamento e provvederanno al più presto alla rimozione dei rifiuti.