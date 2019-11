Maltempo, stop ai campionati Figc Lnd

In seguito al nuovo stato di “allerta meteo” emanato dalla Protezione Civile, con la previsione del protrarsi delle avverse condizioni atmosferiche e il conseguente rischio idrogeologico, al fine di tutelare la salvaguardia di tutti gli atleti e dirigenti di società, non solo sui terreni di gioco, ma anche negli spostamenti per raggiungere gli impianti sportivi, il Comitato Regionale Lnd Figc del Friuli Venezia Giulia ha deciso di sospendere tutta l’attività prevista per domenica 17 novembre a data da destinarsi.