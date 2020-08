Manutenzione straordinaria per la palestra Teghil

È stato approvato dalla Giunta Comunale di Lignano Sabbiadoro il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria della palestra comunale del Centro sportivo Teghil di viale Europa.

Il progetto, per una spesa complessiva di 2 milioni e 200 mila euro, così come predisposto dall’RTP (con mandatario l’architetto e ingegner Francesco De Cillia e lo Studio di geologia dott. Paolo Giovagnoli, lo Studio Tecnici Associati Adriatec di Petris & Tolusso), prevede interventi per rinnovare e garantire le migliori condizioni di esercizio degli impianti esistenti.

In particolare è prevista la manutenzione straordinaria del rivestimento della palestra per garantire la tenuta all’acqua e il contenimento energetico dell’edificio attraverso il completo rifacimento del sistema di isolamento; l’ampliamento a nord della struttura, in modo da realizzare un magazzino funzionale allo svolgimento delle attività cestistiche e di volley, nonché spazi per il ricovero di attrezzature sportive in genere. Un’esigenza, questa, espressa dalle società sportive. Il magazzino, con superficie di 140 mq, sarà su due livelli, permettendo così di disporre di un maggiore spazio interno.

Previsti, poi, l’ampliamento a sud della struttura, in modo da rendere maggiormente fruibile lo spazio e l’atrio antistante e l’installazione di pannelli led sul lato esterno, informativi degli eventi e degli spettacoli della stagione estiva e turistica della località. Al momento partirà un primo lotto di lavori, con quadro economico di 640 mila euro.

“Sono particolarmente soddisfatto di questo ulteriore progetto – spiega il sindaco Luca Fanotto – che si aggiunge a quelli di piazza Ursella, piazza Gregorutti, via Lagunare e ai numerosi interventi sugli assi stradali, per un restyling complessivo della località. In particolare, con questi lavori potremo offrire un'immagine dal punto di vista estetico elegante e moderna del nostro centro sportivo come luogo accessibile, professionale, luminoso e fresco, all’altezza delle importanti competizioni che saranno ospitate al suo interno. L’intervento permetterà anche un miglioramento degli spazi per le tante Associazioni sportive del territorio che hanno da sempre saputo valorizzare questo impianto. Si potrà, inoltre, beneficiare del Conto Termico 2.0, contributo che, sulla base della superficie vetrata e opaca trattata, potrebbe attestarsi per una somma che andrà ad abbattere il costo complessivo dell’opera di circa un milione di euro”.