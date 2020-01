Mara Navarria d'argento a Doha

Mara Navarria conquista il secondo gradino del podio al primo Grand Prix Fie della stagione 2020 che si è tenuto a Doha in Qatar. La spadista friulana in forza all’Esercito incontra in finale Ana Maria Popescu, numero uno del ranking mondiale, a cui cede 9-15.

"Un argento che ho voluto sin dalle prime stoccate, volevo tornare sul podio, volevo dimostrare a me stessa che il percorso è quello giusto".

La gara si apre con la vittoria 15-14 con l’estone Embrich, Mara recupera 4 punti e mette a segno la stoccata decisiva alla priorità; al turno successivo altra estone, Kristina Kuusk, e altra vittoria per 15-10; ai sedicesimi netto successo per 15-10 sulla russa Gudkova e agli ottavi la spadista italiana chiude il capitolo Mallo vincendo 15-9 contro la francese. In semifinale è il turno di Erika Kirpu che sconfigge per 15-13.

"Dopo la vittoria con la squadra a Cuba puntavo a ritornare sul podio anche nell’individuale, avevo buone sensazione e grazie al mio team - Roberto Cirillo, Rosita Gagliardi, breath trainer, Andrea Lo Coco e Alessandro Vergendo, mental coach - sono di nuovo sul podio e ho conquistato questa medaglia d’argento. È un segnale fondamentale perché stiamo lavorando nel modo giusto: preparazione fisica, tecnica, mentale e respirazione. Non vedo l’ora di partire per la prossima tappa di Coppa del Mondo a Barcellona".