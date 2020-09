Mara Navarria si racconta a Udine sotto le stelle

Mara Navarria, campionessa del mondo di spada, sarà la protagonista di un nuovo appuntamento dedicato allo sport in via Aquileia. L’evento, in calendario nell’ambito di “Udine sotto le stelle”, si terrà sabato 19 settembre ed è parte della programmazione settembrina del Borgo, realizzata grazie al coordinamento di Confesercenti Udine e in collaborazione con il Comune, l’ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane -, l’associazione “Amici del Borgo Aquileia” e l’Associazione Sportiva Udinese, dove Mara si allena da qualche mese.

L’EVENTO - Si comincerà alle 17.30 all’Angolo della Musica. Navarria sarà intervistata da Sara Ramani, giornalista di Telefriuli. L’atleta azzurra avrà modo di raccontarsi e di far conoscere meglio la disciplina che l’ha portata sul gradino più alto del podio mondiale. Al termine della chiacchierata (trasmessa in diretta sul canale 11 del dgt) tutti potranno vederla in azione: insieme a un atleta di Asu sarà protagonista di un assalto. Ma non è tutto, perché lungo la via, per l’occasione, saranno anche installate delle pedane, a disposizione non solo degli atleti Asu, presenti per uno speciale allenamento all’aria aperta, ma anche di tutti coloro che vorrebbero provare a capire in prima persona cos’è la scherma, “armandosi” di fioretto e maschera (accuratamente igienizzati come da normativa anti-Covid).

LA PROGRAMMAZIONE - Dalle 20 la programmazione proseguirà con “MUSICollio”, concerti-cibo-cultura di sabato sera in osteria. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, invece, sono in calendario le esibizioni campioni di CSI-FITeT e prove gratuite per tutti con Asdcr Udine 2000—Tennistavolo.

Settembre si chiuderà venerdì 25 settembre con un "Incontro con l’autrice", dalle 19: protagonista Claudia Sfilli e il suo L’Urlo. Sabato 26, dalle 18 alle 20, arriveranno in via Aquileia i cestisti della United Eagles Basketball, che militano in serie B. Dalle 20, ancora “MUSICollio”. Domenica 27 settembre, dalle 10 alle 13, si discuterà dello "sport come mezzo per favorire la crescita personale, l'autonomia e la piena integrazione delle persone con disabilità intellettiva", protagonisti degli Special Olympics Fvg, che saranno accompagnati da un ospite speciale, il campione Silvio Fauner.